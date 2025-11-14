Policie dopadla vraha ženy z Přelouče, s obětí žil v jedné domácnosti

Od úterního večera prověřovali kriminalisté násilnou smrt devětatřicetileté ženy v Přelouči na Pardubicku. Podle policie se zprvu jednalo o značně nepřehlednou situaci a proto byli zadrženi hned dva podezřelí, kteří se na místě činu nacházeli.
Další vyšetřování a prověřování dovedlo policisty k jednomu ze zadržených. „Bylo zjištěno, že za smrtí ženy stojí jednasedmdesátiletý muž z Přelouče, se kterým žena žila delší čas ve společné domácnosti. K jejímu usmrcení došlo v úterý během dne a podezřelý použil legálně drženou zbraň. Motivem měly být dlouhodobější vzájemné neshody,“ uvedla policejní mluvčí Dita Holečková.
Druhého zadrženého muže policie propustila a dále bude v případu vystupovat jako svědek.
Podezřelého seniora policie obvinila ze zvlášť závažného zločinu vraždy a v případě, že bude pravomocně odsouzen mu hrozí 10 až 18 let ve vězení.
|
Policisté v Přelouči vyšetřují násilnou smrt ženy, zadrželi dva podezřelé
Podle policie nelze vyloučit ani zpřísnění právní kvalifikace v průběhu dalšího vyšetřování. Kriminalisté podali podnět na vzetí obviněného do vazby a soudce Okresního soudu v Pardubicích dnes jejich návrhu vyhověl a rozhodl o vzetí do vazby.
„S ohledem na počáteční stav vyšetřování po dohodě s dozorovým státním zástupcem nebudeme poskytovat další informace,“ dodala Holečková.