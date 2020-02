Za vraždu matky sekerou poslal soud dceru na patnáct let do vězení

11:24, aktualizováno 11:56

Mladou ženu, která loni v červenci v rodinném domě na Orlickoústecku ubila třinácti údery sekyrou do hlavy svou matku, poslal soud za vraždu na 15 let do vězení. Podle soudu jednala s rozmyslem a zvlášť surovým způsobem. Rozsudek není pravomocný.