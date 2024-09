Ruply mu nervy, když na něj ječela, tvrdí obžaloba. Manžel vraždu popřel

Obžalovaný Lubor Gadžor se v přípravném řízení přiznal, dnes však u soudu vypověděl, že byl ve špatném psychickém stavu a jak uvedl „improvizoval“ pod policejním nátlakem. Nyní rezolutně tvrdí, že svou ženu nezavraždil.

Podle obžaloby odjel Gadžor se svou manželkou asi kilometr do lesa za Havlíčkův Brod, kde si chtěli vyjasnit, jak to bude s jejich manželstvím do budoucna. Jejich soužití totiž mělo vážné trhliny. Děti byly v ústavní péči, takže se shodli na tom, že udělají všechno pro to, aby se vrátily domů.

V tomto duchu se také nesla jejich rozprava v lese, kam chodívali na houby a kde to oba dobře znali. Jenže pak se vyostřila v konflikt a když žena začala na muže křičet, ten nevydržel její neustálý jekot a doposud neupřesněným škrtidlem ji uškrtil.

To ale dnes Gadžor u soudu odmítl. Přiznal, že si od otce půjčil auto a po dohodě s manželkou vyjeli za město, kde si beze svědků chtěli ujasnit, zda bude jejich manželství pokračovat.

Při procházce dal dle své výpovědi na výběr: buď zachrání manželství, žena se vzdá drogových kumpánů a užívání drog, nebo přijde rozchod a muž zažádá o svěření dětí do své péče.

„Nechtěl jsem ženu, která si píchá pervitin,“ řekl před soudem. Pak podrobně a emotivně líčil, že se žena nestarala o děti a několikrát hrozila sebevraždou. „Proč bych ubližoval někomu, koho jsem zachraňoval? Ale za to, co se stalo můžu, nechal jsem ji tam,“ řekl Gadžor.

Poté, co dal manželce na výběr, zda drogy, nebo rodina, nechal ji podle svých slov v lesíku a odjel. „Když řekla, že si chce občas pervitin dát, řekl jsem, ať si procházkou vyčistí hlavu a buď ať si přijde domů pro věci, nebo skončí s feťákama a vymaže si je z přátel,“ vypověděl Gadžor.

Jenže obžaloba mu klade za vinu, že poté, co manželku uškrtil, rozepnul jí kalhoty, které jí i s kalhotkami stáhl pod kolena, roztáhl jí nohy a zanechal ji mrtvou ležet na zádech u cesty na okraji lesa. Na místě ponechal i veškeré její osobní věci, včetně platební karty a řetízků na krku, poté z místa činu odjel.

To ale nyní obžalovaný rezolutně odmítá. Rozsudek zatím v případu nepadl, hlavní líčení bude pokračovat výpověďmi svědků v úterý.