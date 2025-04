Byl nepříčetný, řekl soud. Muž, který dýkou ubodal družku, půjde do detence

Rozsudek je nepravomocný, státní zástupce si ponechal lhůtu na odvolání.

„Nesmíme zapomínat na to, že soudíme zvlášť závažný zločin vraždy. Jednání bylo mimořádně surové, během čtyřiceti vteřin zasadil poškozené jednatřicet ran. Musíme k tomu přistupovat jako k závažnému zločinu, ale na druhou stranu máme posudek od znalce, že obžalovaný trpí duševní poruchou a jeho rozpoznávací schopnosti vymizely,“ řekl soudce Miroslav Trávníček v odůvodnění rozsudku.

„Jedná se o trvalou poruchu s bludy, kterou lze léčebně ovlivnit, ale už se jí nikdy nezbavíte,“ dodal.

Obžalovaný podle něho nemá náhled na to, že nějakou poruchu má. Během líčení popisoval, že družka ho tajně natáčela a všichni v jeho okolí věděli, co zrovna dělá. Našel doma léky a myslel si, že jsou určené pro něj jako sexuálního devianta. Do svých bludů podle soudce vtahoval i další orgány činné v trestním řízení, znalce, policii a psychiatry.

„Pro tohoto člověka je realita jiná než když se opijete do němoty. Pro něj je realita, že poškozená ho roky pronásleduje a zneužívá, že organizovala výzkum feťáků, dávala mu prášky. Je těžké si to představit, ale pod tímto dojmem člověk jednal a proto je nepříčetný.“ odůvodnil soudce.

„Nezprošťujeme vraždu, soudíme to, že se obžalovaný nemůže zbavit poruchy. To, že je zproštěný z něj nedělá bezpečného jedince, naopak. A záleží i na vás médiích, jak to budete prezentovat. Zabezpečovací detence je jednou z nejpřísnějších trestních sankcí vůbec, protože může trvat i do konce života. Když to přeženu, jedná se psychiatrické doživotí.“

Detenční ústavy má Česko dva v Brně a v Opavě, jsou areálu vazebních věznic, aktuálně je v detenci 114 lidí a z toho 11 žen.

„U zabezpečovací detence není jistota, že se muž někdy dostane na svobodu, v případě uložení trestu ve vězení ano,“ dodal soudce.

Ubodal ji na autobusové zastávce

Muž podle spisu nebyl v době činu schopen kontrolovat a ovládat své jednání, neboť dlouhodobým užíváním drog si přivodil duševní poruchu. Za zvlášť závažný zločin vraždy mu hrozil až výjimečný trest, čin byl však překvalifikován na opilství.

Ukázalo se, že v minulosti byl na ústavní psychiatrické léčbě kvůli užívání pervitinu.

„Mrzí mě, co se stalo, že jsem nedokázal ovládnout svoje emoce a nevyřešil situaci jinak. Ale odmítám, že jsem byl pod vlivem jakékoli látky. Ani den před tím, ani měsíc před tím. Byl jsem už vyléčený a drogy nebral. Plně jsem si uvědomoval, co se dělo,“ vypověděl dnes u soudu obžalovaný s tím, že v osudný den měl tři piva.

Případ se stal loni na začátku června na autobusové zastávce na náměstí v Jevíčku. Během rozepře muž podle obžaloby na svoji partnerku a matku jeho dcery vytáhl tlačnou pěstní dýku ve tvaru T, kterou ji jednatřicetkrát bodl. Žena na následky zranění zemřela.

Odsouzený během hlavního líčení vypovídal, že byl pod dlouhodobým psychickým nátlakem od partnerky, která kamerami na chalupě monitorovala jeho pohyb a záběry používala k erotickým účelům. Objevovaly se i na pornokanálu v televizi.

Pětatřicetiletý muž už poškozenou v minulosti několikrát napadl, dokonce i sekerou, kterou zabodl jen několik centimetrů od její hlavy, za což čelil jiné žalobě u okresního soudu.