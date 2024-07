Vražda na objednávku, v níž figuruje i pardubický advokát, míří k žalobci

Případ vyšel najevo letos v únoru, kdy policie obvinila z vraždy spáchané formou účastenství sedmašedesátiletého advokáta a poslala ho do vazby. Kriminalisté mu kladou za vinu, že si na podzim roku 2022 objednal vraždu Pavla Matušky, tedy bývalého partnera své dcery.

Tehdy čtyřicetiletý muž zmizel v polovině prosince 2022 před svým bydlištěm v Hradci Králové, kde byl přepaden a unesen neznámo kam. Od té doby se pohřešuje.

„Tělo pohřešovaného muže se stále hledá,“ uvedla policejní mluvčí Iva Kormošová.

Stíhaný advokát je ve vazbě spolu s dalšími dvěma muži z Brněnska obviněnými z vraždy. Všem hrozí až výjimečné tresty.

Čtvrtý obviněný taktéž z Brněnska je stíhaný na svobodě, policie ho viní ze zločinu zbavení osobní svobody.

Redakci CNN Prima News se v únoru podařilo s obviněným advokátem mluvit na chodbě soudu, který rozhodoval o jeho umístění do vazby. „Myslí si, že jsem si měl zřejmě objednat zmizení a likvidaci bývalého přítele mojí dcery, to je nesmysl, je to úplná kravina,“ uvedl do kamery známý advokát.

Ten loni na podzim v roli obhájce doprovázel k soudu exprimátora Pardubice Martina Charváta. Najal si ho také bývalý šéf hospodářské komory Jozef Koprivňanský. Oba muži jsou obviněni v kauze manipulace s veřejnými zakázkami Pardubic a jejich firem.