V Pardubickém kraji zatím vede ANO, po mandátu sahá i dcera Josefa Luxe

  16:28
V půlce sčítání v Pardubickém kraji vede s drtivým náskokem hnutí ANO, které podle průběžných výsledků obdrželo více než 35 procent hlasů a ve Sněmovně by posílilo o tři křesla. Následuje koalice SPOLU s 22 procenty, která by si udržela stejný počet mandátů. S velkým odstupem následuje STAN s více než 10 procenty hlasů. Do Sněmovny by se ještě dostali Motoristé, SPD a Piráti.
Volební účast v Pardubickém kraji přesáhla 70 procent. (3. října 2025)
Volební účast v Pardubickém kraji přesáhla 70 procent. (3. října 2025) | foto: Hana Lanková

Pardubický kraj bude v Poslanecké sněmovně zastupovat 10 poslanců. Získat mandát se snaží celkem 19 uskupení. V minulých volbách v roce 2021 to bylo o jednu kandidátku méně.

Poslanecké křeslo obhajují lídr kandidátky SPOLU a ministr zemědělství Marek Výborný, pardubický zastupitel a sportovní trenér Karel Haas (SPOLU), někdejší ředitel Českého rozhlasu v Pardubicích Martin Kolovratník (ANO), lékař David Kasal (ANO), Jana Hanzlíková (ANO), starosta obce Vysočina Tomáš Dubský (STAN) a Jiří Hájek (STAN).

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Volební štáb ANO. (4. října 2025)
Volební štáb pirátské strany. Praha Hl. nádraží, Fantův sál. Zdeněk Hřib a Ivan Bartoš. (4. října 2025)
Volební štáb SPD v hotelu Don Giovanni. Tomio Okamura. (4. října 2025)
Karel Havlíček dorazil do volebního štábu ANO na Chodově. (4. října 2025)
Z průběžných výsledků zatím vyplývá, že díky kroužkování může v Pardubickém kraji získat mandát například Marie Kršková (SPOLU), starostka Orlického Podhůří, která je v lidoveckých kruzích také známá jako dcera Josefa Luxe.

„Marketéři toho chtěli v kampani zlehka využít, ale pro voliče jsem byla jako každý jiný kandidát. Změna příjmení dělá strašně moc,“ nechtěla před volbami přeceňovat svůj původ zástupkyně lidovců, která byla na pátém místě kandidátky SPOLU.

Nové tváře

Naopak Tomáš Dubský za STAN zřejmě ze Sněmovny vypadne a a vystřídá ho buď studentka Anežka Nedomová nebo náměstkyně ministra zdravotnictví a starostka Řečan nad Labem Michaela Matoušková.

Dodavatelem průběžných i konečných volebních výsledků je Český statistický úřad.

Novou tváří ve Sněmovně bude zřejmě za Piráty sociální pracovnice Lenka Martínková Španihelová, které voliči dali přednost před lídrem krajské kandidátky Mikulášem Ferjenčíkem.

Volební účast v letošních sněmovních volbách zatím přesáhla 70 procent a některé menší volební okrsky zaznamenaly účast i přes 80 procent.

