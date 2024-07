Hejtman Netolický před volbami rozdává víc peněz, podporuje oslavy i pochody

Hejtman Martin Netolický je před zářijovými krajskými volbami ze všech politiků vidět nejvíce. Nemůže za to jen jeho funkce, aktivita a billboardy.

Netolickému se podařilo získat z krajského rozpočtu více peněz na podporu akcí, jejichž organizátoři pak na plakáty píšou, že se akce koná pod jeho záštitou.

Redakce iDNES.cz ze zveřejněných rozpočtů kraje zjistila, že ještě v roce 2022 rozdal Netolický organizátorům různých akcí necelého 1,2 milionu korun, loni 1,53 milionu, letos má k dispozici už 2,67 milionu.

Podle opozice si hejtman navyšováním částek dělá propagaci před volbami za krajské peníze. „Nepřijde mi to ve volebním roce úplně košer,“ řekl lídr opozičních Pirátů Daniel Lebduška na posledním jednání krajských zastupitelů letos v červnu. „Myslím, že takhle před volbami je to až moc,“ podotkl také krajský zastupitel ANO Martin Kolovratník.

Zájemci o krajskou podporu různých akcí by měli podat na krajský úřad žádost o dotaci a čekat, zda uspějí. Krajští politici si ale navykli mít svůj vlastní balík peněz, z něhož rozdávají peníze zájemcům na akce v Pardubickém kraji podle svého uvážení. Stačí když organizátoři řeknou, že podat klasickou žádost z nějakých důvodů nestihli.

Podle mluvčího Pardubického kraje Dominika Bartáka pravidla umožňují podávat žádosti během celého roku: „Celá řada aktivit, které jsou z této položky kryté, přichází bez předchozího avíza v průběhu roku, a proto jejich uspokojení není možné z programových dotací a také není možné je zahrnout do plánu rozpočtu na příslušný rok.“

„Tuto praxi jsme rozhodně nezavedli my, je to praxe, která tu existuje 24 let,“ řekl zastupitelům Netolický, který má na starosti rozpočet. Hejtman měl letos k dispozici na příspěvky a záštity milion 200 tisíc korun. To mu ale nestačilo. Krajští radní mu proto letos v dubnu, květnu a červnu přiznali o 1,47 milionu korun více.

Netolický zvýšení výdajů vysvětluje jako každý rok tím, že organizátoři nestihli z různých důvodů žádat o klasické krajské dotace a on se jim snaží pomoci. Například na oslavy 150 let existence muzea v Hlinsku poslal 20 tisíc korun, na republikový šampionát v cyklistice 200 tisíc, na účast souboru Jitřenka na folklorním festivalu v Tennessee 70 tisíc korun. Podporu však často získali i organizátoři tradičních akcí, jako třeba 27. ročníku pochodu kolem Orlice, Dne starokladrubského koně či Vědecko-technické soutěže Microtela v Lanškrouně, která letos byla už popáté. I tam se lidé mohli dočíst, že akce se uskutečnila pod záštitou hejtmana kraje Martina Netolického.

Proč dává peníze hejtman a nikoliv rada?

Martin Kolovratník říká, že navýšení rozpočtu na osobní záštity hejtmana ve volebním roce není fér. „Nejen vůči opozici, ale i vůči všem stranám, které tady v zastupitelstvu jsou,“ řekl Kolovratník. Samotnou podporu jednotlivých akcí nezpochybňuje. Podle něj ale peníze měla spolkům dát Rada Pardubického kraje a nikoliv hejtman.

Ostatní krajští radní mají na záštity a příspěvky méně peněz než hejtman. Ale i radní během roku provádějí neustálé přesuny peněz, informace o tom přitom pro veřejnost nejsou k dispozici.

Redakce iDNES.cz zjistila, že náměstek hejtmana Michal Kortyš (ODS), obhajující post senátora, měl v této kolonce rozpočtu 420 tisíc korun, na konci června mu zbylo jen 55 tisíc, radní mu přidali 180 tisíc. Náměstku Romanu Línkovi (Koalice pro Pardubický kraj) radní zvedli sumu určenou na záštity a příspěvky v březnu o 80 tisíc, v květnu o 25 tisíc a toto pondělí o 50 tisíc korun. Vyplývá to z informací krajského úřadu.

Vedle peněz na podporu akcí mají politici k dispozici další prostředky. Na pohoštění to je od 25 tisíc korun pro radního až 240 tisíc korun pro hejtmana, na věcné dary od 25 do 120 tisíc korun.

Opozice upozorňuje, že peníze určené na příspěvky a záštity v rozpočtu kraje jsou relativně vysoké. „Ve městě Pardubice je tato položka pro primátora 50 tisíc korun, náměstci mají k dispozici 20 tisíc korun,“ uvedl pro srovnání Martin Kolovratník.

K výraznému meziročnímu zvýšení výdajů hejtmana na záštity nedošlo poprvé. Jak vyplývá ze závěrečných účtů rozpočtu kraje, došlo k němu i v roce 2020. I tehdy se konaly volby do krajského zastupitelstva.