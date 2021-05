O lídrech v Pardubickém kraji je rozhodnuto, ANO chce Kolovratníka

Trojice lídrů tří seskupení, která mají podle předvolebních průzkumů největší šanci na úspěch, je v Pardubickém kraji už kompletní. ANO sází na Kolovratníka, poslanec Mikuláš Ferjenčík povede koalici Pirátů a Starostů a šéf Komorní filharmonie Pardubice Pavel Svoboda je jedničkou kandidátky Spolu.



Cesta této trojice k vedení jednotlivých kandidátek byla velmi odlišná. Ferjenčík je oficiálním lídrem už od loňského prosince, z pozice lídra jde do voleb podruhé, za ním jsou krajští zastupitelé Jiří Hájek a Libuše Vévodová.

„Zásadní úkol, který nás čeká, je dát do pořádku veřejné finance, které jsou v katastrofálním stavu. Je třeba podpořit růst ekonomiky přes reinvestice či podporou lidí, kteří jsou dnes vyloučeni,“ řekl Ferjenčík.

Pavel Svoboda se stal jedničkou koalice ODS, KDU-ČSL a TOP 09 v Pardubickém kraji spíše shodou okolností. TOP 09 měla podle dohody šéfů stran právo dosadit lídra vedle Prahy i v Pardubicích, kde ale neměla na tento post jasného favorita. Bývalý poslanec Jiří Skalický neměl zájem.

Ze tří kandidátů obdržel nejvíce hlasů nestraník Svoboda. Dvojkou je bývalý poslanec ODS Radim Jirout, až na třetím místě je poslanec a expředseda KDU-ČSL Marek Výborný. Čtvrtý je zastupitel Pardubic Karel Haas z ODS, který byl lídrem strany v komunálních volbách. „Je mi ctí vést tak silnou kandidátku, kde jsou lidé se zkušenostmi ze zahraničí, z komunální politiky i z byznysu,“ řekl Svoboda.

Předsednictvo chtělo Řehounka, sněm Kolovratníka

Nečekaně komplikovanou cestu k postu lídra měl Martin Kolovratník, který vedl ANO do sněmovních voleb v letech 2013 a 2017. Loni pak byl lídrem při volbách do krajského zastupitelstva. Členové krajského výboru ANO se těsnou většinou shodli, že přednost by měl dostat poslanec a bývalý náměstek pardubického primátora Jan Řehounek. Pro kandidátku s lídrem Kolovratníkem ale v pondělí zvedlo ruku 29 ze 40 členů krajského sněmu. Druhým v pořadí je poslanec Jaroslav Kytýr ze Svitav, třetím poslanec David Kasal z Chrudimi.

„Jan Řehounek je v tuto chvíli na šestém místě kandidátky,“ řekla krajská manažerka Jiřina Klčová.

Ani krajský sněm nemusí mít poslední slovo. Rozhodnutí o výběru lídra může totiž podle stanov změnit podle svého uvážení šéf hnutí Andrej Babiš.

Lídrem ČSSD pro sněmovní volby v kraji bude odborářka Alena Šírová. KSČM povede poslankyně Květa Matušovská. Zatím chybí jméno lídra SPD. Konference strany by o něm měla rozhodnout do čtrnácti dnů.

Na zadních pozicích kandidátek zůstalo několik politiků, kteří by mohli díky preferenčním hlasům zabodovat. Platí to například pro předsedu poslaneckého klubu Jana Chvojku z ČSSD, který sedí ve Sněmovně od roku 2010 a do voleb jde až ze čtvrtého místa.

To samozřejmě za podmínky, že se ČSSD do Sněmovny dostane. Šanci má i starosta Poličky a poslanec Jaroslav Martinů (ODS), který je na osmém místě kandidátky Spolu. Už dvakrát ho totiž do Poslanecké sněmovny vynesly preferenční hlasy.

Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2017 v Pardubickém kraji vyhrálo hnutí ANO, získalo čtyři mandáty. Po jednom poslanci mají Piráti, KSČM, SPD, ČSSD, ODS a KDU-ČSL.