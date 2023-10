Rok do voleb. Hejtman Netolický posiluje svou pozici v Pardubicích

Do krajských voleb zbývá rok. Přesto už nyní se dá říct, že hejtman Martin Netolický do nich půjde velmi silný. Dokázal svou značku 3PK doplnit o známá jména z pardubické komunální politiky, která by mu měla vylepšit zisk v krajském městě.