Hejtman Netolický chce stát u restartu poničené ČSSD

„Sociální demokracie neúspěchem ve sněmovních volbách sklízí, co zasela. ČSSD potřebuje opravdový restart. Experimentů bylo dost,“ řekl hejtman Netolický, který před rokem v krajských volbách uspěl se značkou 3PK/ČSSD.

Hejtman byl jeden čas v úzkém vedení tradiční strany, ale rychle vycouval. Jeho snahy vést stranu jiným směrem, než být pouhé „béčko“ premiéra Andreje Babiše, se podle něj nepovedly. „Sociální demokracie měla jako poslední možnost odejít z vlády, když se prosazovalo zrušení superhrubé mzdy,“ uvedl stále velmi mladý politik.

„Politika je krutá, voliči nemohli sociální demokracii rozumět. Je to na sebereflexi, především Jana Hamáčka a Romana Onderky, na urychlené svolání předsednictva, svolání sjezdu, teď je potřeba opravdový restart,“ řekl hejtman.

Netolický je vlastně nyní poslední sociální demokrat v nějaké důležité pozici. Bylo by proto logické, aby se na obnově strany podílel. „Pokud vznikne dobrý tým, tak do toho určitě půjdu,“ uvedl Netolický s tím, že podle něj by stranu mohla vést ministryně Jana Maláčová, která v kampani tvrdě pracovala. „Jen díky ní jsme byli vlastně kousek od pětiprocentní hranice,“ dodal.

Hejtman ovšem byl zároveň rád, jak volby dopadly. Podle něj vyhrála politika, kterou dělá i on. „Vítězí strany, se kterými jsem sice v ideologickém střetu, ale které zastávají stejné pojetí demokracie jako já. To jest bez oligarchů a bez různých populistických uplácení voličů,“ řekl Netolický, podle kterého má ČSSD šanci na návrat na výsluní. „Když bude strana poctivě pracovat na komunálních a krajských volbách, má jasnou šanci se vrátit.“