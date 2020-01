Lidé z Poličky onemocněli kvůli splaškům ve vodě, k vrtu prosákly z potoka

„S největší pravděpodobností došlo ke kontaminaci pitné vody vodou z bezejmenného potoka, který protéká ve vzdálenosti několika desítek metrů od vrtu v Hegerově ulici. Všechny údaje, které k tomu máme v závěrečné zprávě k dispozici, potvrzují tuto hypotézu,“ uvedl starosta Poličky Jaroslav Martinů.

Problém je v tom, že koryto zmíněného potoka se při přívalových deštích zaplní znečištěnou vodou z odlehčovacích komor městské kanalizace. Do nenápadné stružky tak jednou za čas vtékají odpadní vody z domácností.

Vedení města mělo původně podezření, že za znečištěním vrtu V-7 v lokalitě Hegerova stojí hnojení na nedalekých polích. Hydrogeologický průzkum, při němž technici prováděli čerpací zkoušky vrtů a vzorky vody podrobili laboratorním zkouškám, to však nepotvrdil.

Ve vrtu v lokalitě Mánesova, který byl tehdy z preventivních důvodů odstaven, je podzemní voda vyhovující. Problém ale odborníci zjistili u druhého zdroje pitné vody.

„Ve vrtu V-7 bylo zjištěno mírné mikrobiologické znečištění obecného původu a jen sporadicky byly zaznamenány stopy znečištění fekálního původu,“ stojí ve zprávě Vodních zdrojů Chrudim. Už v srpnu však vodárny vrt vyprázdnily a vše znovu dezinfikovaly.

Mnohem závažnější je zjištění, že stejné mikrobiální znečištění, jaké se tehdy našlo v pitné vodě, bylo i v Bílém potoce a jeho bezejmenném přítoku. Nenápadná vodoteč, která prochází městem a je po většinu roku vyschlá, je nejspíš příčinou celého problému.

Vrt už nikdy nebude funkční

Vodohospodáři vrt s označením V-7 už do provozu nespustí. Bude sloužit jen k monitoringu podzemních vod.

Všichni včetně odborníků si však kladou otázku, jak je možné, že se znečištěná povrchová voda tekoucí mimo ochranné pásmo dostala až k vrtu a prosákla do padesátimetrové hloubky.

„Jsou to historické vrty. Možná tehdy nikoho nenapadlo, že by takové nebezpečí mohlo nastat. Přestože každý věděl, že blízký potok není panenský. Lámeme si hlavu nad tím, že to tak dlouho vydrželo. Dopad na to může mít nejen sucho posledních let, ale i časové období, během kterého ta voda postupně prosákla až do vrtu,“ dodal starosta Martinů.

Bez ohledu na loňskou havárii investuje svazek obcí Vodovody Poličsko do dvou nových hlubších vrtů ve stejné lokalitě, kde bylo již prostavěno pět milionů korun.

„Všemi odborníky jsme ubezpečovaní, že stometrová hloubka vrtů je izolovaná několika vrstvami, kam by žádné znečištění z povrchu nemělo nikdy prosáknout,“ řekl starosta Poličky.

I tak chce svazek obcí pitnou vodu z vrtů v okolí města dál nad rámec vyhlášky kontrolovat. Ročně to obce na Poličsku vyjde na půl milionu korun.

Provozovatel vodovodu, společnost VHOS, také chystá osadit vydatnější vrt v lokalitě Mánesova UV lampou, která ve vodě eliminuje odolnější bakterie a mikroorganismy.

„V našem oboru nejde o úplnou novinku, jde o vyšší ochranu před znečištěním. Vrt V-6 je pro Poličku důležitý, na celkové dodávce vody pro Poličku se podílí z 25 procent,“ uvedl předseda představenstva společnosti VHOS Zdeněk Šunka.

Odběratelům v Poličce problémy s vodou vodárny kompenzovaly odpuštěním plateb po dobu 42 dnů. Těm, co kvůli střevním potížím a průjmovým onemocněním navštívili lékaře, nabízela společnost individuální odškodnění.