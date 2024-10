Chrudim získá novou vlakovou zastávku, jen neví kdy. Zatím buduje parkoviště

Mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda uvedl, že s vybudováním nové zastávky státní organizace počítá. „V rámci studie proveditelnosti trati Pardubice – Havlíčkův Brod/Svitavy byla zastávka pojmenována Chrudim sídliště a její zřízení bylo součástí všech posuzovaných variant,“ uvedl. Dodal, že termín vybudování zastávky bude zřejmý až v návaznosti na schválení záměru projektu.

Zástupci Chrudimi zatím bezúspěšně usilují o zastávku už déle než patnáct let. Jde přitom o levnou stavbu, která by mohla pomoci stovkám lidí. Starosta Chrudimi František Pilný řekl, že město poslalo Správě železnic oficiální žádost se všemi podpůrnými argumenty.

„Je třeba říct, že sídliště U Stadionu je největším chrudimským sídlištěm, kde žije osm tisíc lidí. Která jiná zastávka až do Havlíčkova Brodu by mohla sloužit takovému počtu lidí? “ uvedl.

Předpokládá, že pro obyvatele menších obcí by mohlo být zajímavé to, že zastávka bude stát vedle obchodního centra, a lidé by sem tak mohli jezdit nakupovat vlakem, nikoliv autem. Zastávka by mohla také snížit tlak na parkovací místa u vlakového nádraží v Chrudimi.

„Pokud někdo dojíždí třeba na vlak ze Sobětuch do Chrudimi, kde nechá auto? U Teska by to mělo být jednodušší. Nové parkoviště, které zde nyní budujeme, je první vlaštovkou,“ řekl Pilný.