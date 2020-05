Sídliště pro šest tisíc lidí u pardubické Višňovky má zelenou od radnice

Na první pohled je ten plán z ekonomického hlediska bezchybný. Postavit v širším centru krajského města stovky bytů, navíc na dohled od řeky Chrudimky a přírodní lokality Červeňák, nemůže z developerského úhlu pohledu špatně dopadnout. Pokud Českou republiku kvůli koronaviru nepostihne drastická ekonomická krize, zisky společnosti BlackBird Real Estate půjdou do stovek milionů.

Jenže projekt má i odvrácenou stranu. Podle odborníků je navrhovaná podoba nového sídliště přinejlepším průměrná, a navíc zcela zásadním způsobem může poškodit život ve středu Pardubic. Především dopravní situaci v okolí už tak dost přetížené ulice S. K. Neumanna.

„Pevně věřím, že se nám na komisi pro urbanismus a architekturu podaří projekt v této podobě zastavit a že nás vyslyší i rada města. Ovšem nebude to jednoduché, když si vezmete, kolik tam má být bytů, tak není těžké spočítat, že jde o sedmimístnou sumu. Tlak bude veliký,“ uvedl už v únoru opoziční zastupitel za Pardubáky, architekt a urbanista Milan Košař.

Nyní je patrné, že se mýlil. Radní na komisi moc nedali. Na svém posledním zasedání rozhodli, že se materiál už do odborné komise, která ho jednohlasně odmítla, nevrátí. Prošly jen částečné úpravy projektu, a i ty jsou na dobré vůli investora.

„Jsem z toho smutná. Není dobré, když rada města neposlechne svůj poradní orgán a protlačí takto zásadní věc na sílu. Jen dodám, že na komisi jsme tyto plány odmítli jednohlasně napříč politickým spektrem,“ uvedla členka komise a bývalá náměstkyně primátora Helena Dvořáčková z hnutí ANO.

Nicméně krok radních je nevratný a dá se říct, že případné stavbě dali zelenou. Developer nyní může projekt zaregistrovat na krajském úřadě a poté začít usilovat o potřebná povolení. „Je nutné si uvědomit, že jako město nemáme páky plány developera nějak zásadně ovlivnit. Debatovali jsme o celé věci a nakonec jsme se shodli, že půjdeme cestou dohody s developerem,“ uvedl náměstek primátora Petr Kvaš z ODS s tím, že celá věc je z valné části v kompetenci státní správy.

Nebude místo na zeleň a školky, varují kritici

Kritici upozorňovali třeba na to, že zástavba je plánovaná příliš natěsno a že nebude místo na dostatek zeleně či potřebnou infrastrukturu včetně školek, škol či ordinací. „Máme dohodu, byť jen ústní, že developer nechá dostatek místa na to, abychom tam případně jednou mohli postavit potřebná zařízení. Stavba sídliště je navržená s výhledem na dvacet let a my nyní těžko můžeme říct, kde jednou bude něco stát,“ uvedl Kvaš.

Ostrá kritika kvality projektu se v zimě dotkla i vedení firmy BlackBird Real Estate. Vydala proto prohlášení, ve kterém se snažila projekt popsat v lepším světle. „V Pardubicích se připravuje nejdůležitější projekt rezidenční výstavby od roku 1989. Areál v lokalitě mezi ulicí S. K. Neumanna a řekou Chrudimkou o výměře 250 tisíc metrů čtverečních počítá s největším podílem zelených ploch a veřejných prostor. Investor projektu, na rozdíl od jiných záměrů, zaplatí vybudování kompletní infrastruktury,“ uvedl v textu Jaroslav Martínek ze společnosti PP Partners Prague.

Podle radního Víta Ulrycha však developer aspoň některé námitky komise pro urbanismus a architekturu zahrnul do svého upraveného plánu na výstavbu. Ovšem podle něj měl poradní orgán rady města ještě jednou na studie dohlédnout. „Komise měla k územní studii připomínky, které pořizovatel zapracoval a studii upravil. Necítím se být odborníkem na všechno, proto jsem považoval za vhodné, aby komise toto zpracování znovu projednala. Vzhledem k důležitosti rozsáhlého území studii měla projednat i Komise pro strategii, k čemuž bohužel také nedošlo,“ uvedl politik z KDU-ČSL s tím, že se při hlasování rady zdržel.

Nicméně obě strany sporu si trvají na svém. Podle náměstka Kvaše radní těžko mohli dělat více. „Pokud soukromý investor splní všechny zákony i parametry územního plánu, my mu nemůžeme diktovat, co by se nám líbilo. Věřím, že jsme našli rozumný kompromis,“ dodal.

Podle exnáměstkyně Dvořáčkové i Milana Košaře, který působil také jako městský architekt na několika radnicích, však Pardubice neustále opakují stejné chyby, které končí tím, že politici i veřejnost jen žasnou, kolik bytů kde roste a jaké dopravní problémy to s sebou nese.

„Stalo se nám to Na Spravedlnosti. Developer požádal o registraci studie v únoru 2015. My jsme tehdy na radnici byli noví, a než jsme se rozkoukali, bylo vše hotové a firma mohla začít stavět. Dnes vidíme, jak celá oblast Na Spravedlnosti vypadá a jak se to tam s hustotou obyvatelstva přehnalo. Zpětně ale nic měnit nešlo,“ řekla Dvořáčková.