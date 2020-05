Radní Pardubic čelí kritice za ústupek developerovi při plánování sídliště

Když bývalá náměstkyně primátora Helena Dvořáčková a zastupitel za Pardubáky Milan Košař zveřejnili informaci o plánech na zástavbu východní části ulice S. K. Neumanna, měli o dopadu svého kroku jasno: „Vyvolá to ohromné emoce, budou kolem toho velké tlaky. Jde o miliardy korun,“ shodovali se politička z ANO a vystudovaný urbanista.

A dá se říct, že jejich věštba se naplnila. Poslední zasedání zastupitelstva se vlastně proměnilo na hodnocení okolností přípravy projektu společnosti BlackBird Real Estate.

Hlavní důvod emocí? Radní nedali na svůj poradní orgán v podobě komise, které se plány investorů pranic nezamlouvaly.

„Jsem z toho smutná. Není dobré, když rada města neposlechne svůj poradní orgán a protlačí takto zásadní věc na sílu. Jen dodám, že na komisi jsme tyto plány odmítli jednohlasně napříč politickým spektrem,“ řekla členka komise pro urbanismus a architekturu Dvořáčková poté, co radní města vzali plány developera na vědomí a tím vlastně dali projektu zelenou.

„Neměli jsme na výběr, rada nic jiného dělat nemohla,“ hájili svůj postup radní za ODS Vítězslav Štěpánek i Petr Kvaš.

Byť částečně jim zástupci opozice v dlouhé debatě dali za pravdu, od silné kritiky to politiky z vedení města neuchránilo. Jak se stalo zvykem, pověst nejdrsnějšího rétora potvrdil lídr Pardubáků František Brendl.

„Pravda je, že radní jsou do určité míry v této věci v roli statistů. Na druhou stranu postoj radních je dost alibistický. Myslím, že ta dravost proti tak nesmyslné zástavbě by měla být daleko větší. Odpovědnost bude padat na hlavu náměstka Kvaše, který má na starosti územní plánování i útvar hlavního architekta města,“ uvedl Brendl.

Kvaš: Více už dělat nešlo

Náměstek Kvaš podle svých slov dosáhl při vyjednávání s developerem maxima. Prý už další ústupky nebylo možné prosadit. „Připomínky byly zapracovány, další vylepšení ze strany města by již investor neakceptoval. Jistě by bylo lepší, kdybychom mohli říct firmě, co tam na svých pozemcích postaví, ale tak to bohužel není,“ řekl Kvaš.

Brendl, kterého později podpořila i Helena Dvořáčková, poukazoval hlavně na fakt, že pokud se zástavba skutečně dotáhne, tak zmíněná část města definitivně dopravně zkolabuje. Už nyní jsou ulice S. K. Neumanna a přilehlé křižovatky značně přetížené. „Studie developera je v rozporu už s rozhodnutími vydanými naším stavebním úřadem, co se týče parametrů dopravy,“ uvedla Dvořáčková.

V košaté diskusi se nakonec politici domluvili třeba na tom, že celý proces nekončí a že během vydávání povolení bude plány připomínkovat radnice páté městské části. „Budeme při tom spolupracovat s magistrátem,“ uvedl starosta Dukly a radní města Jiří Rejda z ANO.

Náměstek Kvaš pak také přislíbil pořádání odborného semináře, na kterém se mají zastupitelé dozvědět, jak se město může účinně bránit často přehnaným plánům investorů. Ovšem nic z toho neuspokojilo bývalého náměstka primátorky Fraňkové Brendla. Nejvíce mu vadilo, že rada města upravenou studii už znovu nepředložila zmíněné odborné komisi. Ta tak vlastně ani úpravy, které developer na její žádost ve studii udělal, neviděla.

„Nelíbí se mi takový ten odéesácký postup, moc se neptat, rychle schvalovat,“ rýpnul si Brendl. „Vůbec nechápu, že náměstek Kvaš materiál znovu nepředložil odborné komisi. Nevím, jestli se cítí tak odborně erudovaný v urbanismu a architektuře a nebral jako důležité pozměněný projekt předložit poradnímu orgánu rady,“ dodal Brendl s tím, že u jiných projektů je to běžné. „Celý proces je velmi podivný.“

Bývalý šéf městské policie Kvaš později přiznal, že se mu plán developera na zástavbu lokality po bývalých skladech vojska také příliš nezdá, ale těžko s tím něco udělá.

„Mně se ta studie taky nelíbí. Taky si umím představit, že by hustota zástavby byla menší. Ale v této chvíli s tím nic neuděláme. Vracet komisi to nemělo cenu, investor zapracoval námitky, které komise vznesla,“ dodal Kvaš.

Podle šéfa komise architekta Jaroslava Menšíka je hlavní problém v zákonech. „Město má skutečně omezené možnosti při jednání s firmami. Jako poradní orgán rady jsme udělali maximum,“ uvedl.