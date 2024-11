Místní proti kancelářím. Kraj podá novou žádost na výstavbu u Matičního jezera

Ulice Ke Tvrzi v Pardubicích nabízí ideální bydlení. Stačí přejít Chrudimku a lidé jsou v centru, zároveň jsou obklopeni zelení, která se táhne podél řeky až daleko za město. Jejich ulice připomíná svou atmosférou trochu venkov. Proti řadě rodinných domů v ulici stojí jen starší budova dětského domova uprostřed zelené plochy plné stromů a keřů.

Jenže charakter ulice by se měl během pár let docela změnit. Jako první zde Pardubický kraj hodlá postavit dětský domov v podobě dvojdomku, původní stavba půjde k zemi. Následovat budou bydlení sociálních služeb pro seniory a pak pětipodlažní Inovační centrum s parkovištěm.

Místní proti této kancelářské budově protestují. Bojí se, že se v lokalitě zhorší dopravní situace a přibude hluk. Stavba zabere zeleň, vadí jim i výška budovy. A ptají se, proč se má stavět právě zde. „V Pardubicích se nachází několik nevyužitých objektů, které mohou posloužit k tomuto účelu,“ uvedl například Ondřej Pelinka.

Pardubický kraj tvrdí, že budovu za více než čtvrt miliardy korun region potřebuje, územní plán stavbu na krajských pozemcích umožňuje a šance získat dotaci na její vybudování jsou vysoké. Lidé by zde na jediném místě našli podnikatelský inkubátor, CzechInvest či krajskou hospodářskou komoru Pardubického kraje.

„Z pohledu Pardubického kraje je stavba v souladu mimo jiné s územním plánem a dalšími regulativy,“ uvedl tiskový mluvčí Pardubického kraje Dominik Barták.

Náš plán se nemění, říká kraj

Stavební úřad přes námitky lidí letos v červnu vydal rozhodnutí o umístění stavby. Proti tomu se odvolalo několik lidí. Pardubický kraj ale nečekal na to, jak odvolání dopadne, a svoji původní žádost nyní stáhl. Bude proto muset podat novou žádost.

„V souvislosti s novým stavebním zákonem dochází k podání v rámci tzv. jednotného společného řízení o povolení záměru, což na záměru kraje nic nemění. Podání žádosti o dotaci předpokládáme nejpozději 1. listopadu,“ uvedl Barták. Projektant podle něj bude reagovat na připomínky účastníků řízení drobnými formálními opravami.

Odpůrci této stavby budou moci v novém řízení opět předkládat důvody, proč se sem kanceláře nehodí. „Postavit kancelářský objekt v této lokalitě je chyba, proti záměru nic nenamítáme, když to postaví v areálu Masarykových kasáren, nikomu to nebude vadit. Ale v klidové čtvrti to nemá co dělat,“ řekl pardubický opoziční zastupitel Filip Sedlák ze sdružení Naše Pardubice, který je i zastupitelem prvního městského obvodu.

Architekt Milan Košař, který se podílel na zpracování územního plánu, se záměrem kraje nesouhlasí. „Hlavní funkcí tohoto území je bydlení v rodinných domech, tato investice sem urbanisticky vůbec nezapadá, natáhne sem velké množství dopravy. Navíc parkování nebude pod objektem, padne zde vzrostlá zeleň, já to považuju za hazard s krásným pozemkem,“ řekl Košař. Tomu vadí i fakt, že kraj na budovu nevyhlásil architektonickou soutěž. „Taková investice za veřejné peníze si zaslouží lepší péči,“ řekl Košař.

Spor o inovační centrum zasáhl i do pardubické komunální politiky. Zastupitelé prvního pardubického obvodu požádali vedení města, aby v řízení podalo námitky proti umístění stavby. Radní to však neudělali.

„Radní projekt podporují, neměli důvod k němu podat negativní stanovisko,“ sdělil letos v létě primátor Pardubic Jan Nadrchal z hnutí ANO. V dalším řízení se spor mezi prvním obvodem a velkou radnicí otevře znovu. Sedlák je přesvědčen, že by měl být obvod tentokrát aktivnější a podat případně odvolání, když to neudělá město. „Zdá se, že se kraj dohodl s městem, že to protlačí,“ řekl Sedlák.