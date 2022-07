Městskou věž v Jevíčku napadli škůdci, zvony utichly, památku čeká oprava

Už z dálky je patrné, že s padesátimetrovou historickou věží, která byla součástí městských hradeb, není něco v pořádku. Svědčí o tom pohnutý kříž na samém vršku věže. Nejde však o dílo vichřice či bouřky, nýbrž tesaříka, který se v dřevěné konstrukci kulturní památky zabydlel.

„Horní kříž nad bání je sice mírně nakřivo, ale vylezl tam horolezec, který kontroloval jeho stabilitu a potvrdil nám, že pád kříže nehrozí. Krovy jsou v hodně špatném technickém stavu. V místech spojů jsou úplně sežrané. Píchnete do nich propiskou a jsou úplně durch,“ řekl k silně napadené dřevěné konstrukci starosta Jevíčka Dušan Pávek.

Kdy a jak se brouk do věže dostal, není jasné. Jisté je, že jeho aktivitu akcelerovaly nové trámy obsahující aromatizující látky, které sem před lety spolu s mobilními vysílači instalovali mobilní operátoři.

Někteří místní se domnívají, že tesařík mohl být do věže s novým dřevem i zanesen, dokázat to však nejde. Městu teď nezbývá nic jiného než na opravu střechy věže s původním trámovím ze 16. století sehnat peníze.

„Už před dvěma lety jsme nechali všechny dřevěné prvky na věži ošetřit. Hned jsme si nechali udělat projekt a budeme to muset v co nejkratší době opravit. Počítáme, že bychom začali v příštím roce a postupně bychom peníze na opravu čerpali z fondu regenerace městských památkových zón. Neopravíme to asi naráz, opravu bychom si rozložili do dvou let. Případně bychom požádali o finanční pomoc Pardubický kraj nebo ministerstvo kultury,“ dodal Pávek k investici za zhruba jeden milion korun.

Městečko s třemi tisíci obyvatel, které hospodaří s ročním rozpočtem 100 milionů korun, zatím nemá vybranou firmu, ale podle projektu celá kupole dolů nepůjde. Její odstranění by podle odborníků bylo vzhledem k technickému stavu riskantní a náročné.

„Výměny vazných trámů budou probíhat postupně. Je jich tam poměrně moc, tvoří prakticky celou kupoli uvnitř. Projektanti mají obavu, že kdyby se manipulovalo s celou bání, mohla by se rozpadnout, a proto pan projektant doporučil výměnu trámů v kopuli,“ vysvětlil starosta Jevíčka.

Kvůli stabilitě věže už v ní nezvoní ani čtyři historické zvony včetně největšího, 500 let starého a 1,7 tuny vážícího zvonu Maria. „Museli jsme zvonění úplně zastavit,“ potvrdil jevíčský farář Josef Slezák.

Městská věž totiž slouží jako zvonice pro sousední farní kostel, který stojí samostatně.

„Dříve jsme o svátcích zvonili na všechny čtyři zvony, teď jsme se s panem farářem dohodli na omezení, abychom nepřispěli k destrukci kopule. Stolice pro zvony je propojena s věží, vibrace by se přenášely do kopule. Zatím vše drží, jak má, žádné změny nepozorujeme,“ ujistil starosta Jevíčka.

Turisté se podle něho nemusejí obávat, že by se památka uzavřela. Ochoz, ze kterého je krásný výhled do širého kraje, je dál otevřen.