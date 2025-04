O větrnících na Svitavsku hlasují i patnáctiletí. Je to fér, říká starosta

Developer jedná s obcemi o podmínkách spolupráce už několik měsíců. Starosty však bude nejdříve zajímat postoj obyvatel, kteří svůj názor vyjádří v nezávazné anketě.

„Chceme o vyjádření názoru požádat všechny obyvatele od 15 let. Rozhodujeme se na desítky let dopředu, životnost elektráren je projektována na 25 let. Přijde nám tedy fér zapojit do rozhodování i mladé lidi, kteří budou zanedlouho dospělí,“ uvedl starosta Janova Luboš Jiskra.

Vyplněné anketní lístky mohou lidé tento týden od pondělí do soboty odevzdávat do uren umístěných na obecních úřadech. „V případě potřeby budeme vyrážet s volební urnou i za občany, jako je tomu při volbách,“ dodal Jiskra. Výsledky budou známy v pondělí 14. dubna. Investor počítá s vybudováním dvou až tří větrníků na katastru každé obce.

Pokud lidé na nabídku firmy kývnou, obce s Micronixem uzavřou smlouvu o spolupráci, která bude zahrnovat benefity pro obce i místní.

Trstěnice zvažuje i druhou nabídku

Názor lidí budou chtít znát i v Trstěnici, kde ještě zastupitelstvo nevybralo konkrétního developera.

„Anketa u nás proběhne v jiném termínu, jelikož jsme dostali nabídky od dvou developerů. Druhá nabídka na stavbu větrných elektráren se týká lokality západně od obce,“ řekl starosta Trstěnice Roman Kmošek s tím, že společnost Envys shodně nabízí výstavbu až tří elektráren od společnosti Vestas.

Co se týče benefitů, tak firma Envys na rozdíl od Micronixu nabízí zapojení obce do projektu v roli akcionáře. Podle starosty si obec obě nabídky nechala porovnat a považuje je za srovnatelně atraktivní. „Zastupitelstvo obce výstavbu větrných elektráren na katastru obce podporuje,“ dodal Kmošek.

U Janova od roku 2009 vyrábí elektrickou energii dvě větrné elektrárny polostátního podniku ČEZ, který obdobně velký projekt jako Micronix chystá i v okolí Svitav. První obce již začaly podepisovat smlouvy o spolupráci. Další větrníky by měly vyrůst u Stašova a Rohozné.