Elektřina zdarma za „ano“ větrníkům. Firma nabízí obcím miliony

Příznivé větrné podmínky na Svitavsku lákají investory ke stavbě nových větrníků. Jejich lopatky by se mohly roztočit na katastrech Čisté, Janova, Karle a Trstěnice. Obce se rozhodly při jednání se soukromou firmou spojit, což by jim i tamním obyvatelům mohlo přinést zajímavé benefity. O záměru s deseti větrnými elektrárnami se obyvatelé obcí dozvěděli více minulý týden v kulturním domě v Čisté.

„Řekli jsme si, že když budeme něco dělat, tak to uděláme tak, aby s nabídkou souhlasily všechny čtyři obce, kterým nabídneme úplně stejné podmínky. V Pardubickém kraji by šlo o náš největší projekt,“ uvedl na veřejné debatě Ladislav Seidler, ředitel energetické divize Micronix Group SE, která má o západní část Javornického hřebene zájem.

Na návětrné straně zvlněné krajiny by nešlo o první větrníky. V katastru Janova už dvacet let vyrábí elektrickou energii dvě větrné elektrárny polostátního podniku ČEZ, který obdobně velký projekt jako Micronix na Litomyšlsku chystá i v okolí Svitav.

Stávající dvě vrtule v Janově mají za sebou 15 let. Jejich životnost je zhruba ještě šest let. „ČEZ už nás oslovil s tím, že nám místo dvou nabízí jednu větrnou elektrárnu v obdobné lokalitě co dnes Micronix, ale finanční nabídka není tak zajímavá,“ řekl starosta Janova Luboš Jiskra.

Nejbližší domy půl kilometru

Investor počítá s vybudováním dvou elektráren jak v katastru Janova, tak v katastru Čisté a tří větrníků jak v Trstěnici, tak v Karli. Čtyři stroje dánského výrobce Vestas s výškou tubusu 123 metrů, délkou listů 75 metrů a instalovaným výkonem 4,5 MW mají vyrůst v blízkosti budované dálnice D35 u dvou dosavadních elektráren. Zbylých šest má být v polích na úpatí zalesněného Javornického hřebene. Ani jedna nemá stát blíž jak půl kilometru od obytné zástavby.

„Rozmístění elektráren jsme navrhovali tak, abychom nijak nenarušili panorama Litomyšle se zámkem, který je zapsaný v UNESCO. Momentálně ale nejsme v jednání s žádnými vlastníky pozemků,“ řekl Seidler ze společnosti, která je největším provozovatelem větrných elektráren v Česku. Provozuje například jeden z největších větrných parků v Jindřichovicích v Krušných horách se sedmi turbínami a instalovaným výkonem téměř 16 MW.

Pokud se firmě podaří dohodnout s obcemi a výškové stavby, které změní krajinný ráz, projdou schvalovacím procesem včetně posouzení vlivu na životní prostředí (EIA), firma uvedla, že dříve než za tři roky turbíny stát nebudou.

Aby investor co nejvíce lhůty zkrátil, už loni začal pro proces EIA sbírat podkladové materiály. „Je to náš risk, se kterým jsme do toho šli. Zatím máme hrubá nevyhodnocená data z ročního biologického průzkumu. Pokud zde bude hnízdit některý ze vzácných druhů, třeba orel mořský, tak celá lokalita dostane na výškovou stavbu stopku v okruhu několika kilometrů,“ uvedl zástupce Micronixu.

Místní na veřejné besedě zajímala celá řada věcí. Od vlastnické struktury české firmy počínaje až po hluk či záblesková světla elektráren konče. Velkou část lidí zajímaly také finanční benefity.

Elektřina za symbolickou cenu

Každá obec má inkasovat jeden milion korun ročně za každou z dostavěných elektráren po dobu 25 let s tím, že částka bude každoročně valorizována o výši inflace. Tyto prostředky nemají být nijak účelově vázány a obce z nich mohou pokrýt třeba stavbu dětského hřiště, spolufinancovat úvěr nebo s nimi částečně dotovat poplatky za svoz komunálního odpadu.

Pokud obce na spolupráci s firmou kývnou, investor se zavazuje, že kromě finanční kompenzace pro obce se na stejnou dobu zavazuje každé domácnosti poskytnout 2 MWh silové elektrické energie za 0,01 Kč/kWh. „Kdybychom vám silovou energii dodali zdarma, už se jedná o dar a dar se musí danit,“ vysvětlil Seidler stanovení nejnižší možné ceny.

Kdo bude chtít využít prakticky stoprocentní slevu, musí však přejít k obchodníkovi, kterého firma určí. Na domácnosti, které limit překročí, se bude vztahovat standardní ceník dominantního poskytovatele. „Když přijdete s tím, že máte lepší nabídku od jiného dodavatele elektrické energie, tak my vám to dorovnáme, abyste neměli pocit, že vás chceme krátit,“ představil Seidler finanční kompenzaci, která má být zakotvena ve smlouvách ve chvíli, kdy firma získá stavební povolení.

Pro domácnosti jde zatím o dosud nejštědřejší známou nabídku, se kterou investoři do obcí na Svitavsku přišli. Součástí projektu je i výstavba nové rozvodny, která má převádět vysoké napětí 35 kV z elektráren na velmi vysoké napětí 110 kV. Vlastní rozvodna za více než 100 milionů by neměla být součástí parku, ale měla by vyrůst v blízkosti některé z rozvoden v okolních městech.

Veřejné představení záměru bylo zatím pouze prvním výkopem, na kterém si starostové zjišťovali názory lidí. Žádné další termíny nepadly. „Potenciální jednání s investorem jsme podmínili tím, že nás bude zajímat názor občanů. Chceme vypsat oficiální anketu, kde každý obyvatel Trstěnice bude mít možnost se k tématu vyjádřit. Určitě o smlouvě nebudeme jednat do Vánoc, spíš to vidíme na první kvartál příštího roku,“ řekl starosta Trstěnice Roman Kmošek. Podobná stanoviska zaujaly i zbylé obce.

„S větrnými elektrárnami problém nemám, říkám to od začátku nahlas. Tím, že se objevila možnost kooperovat obce Janov, Čistá, Trstěnice a Karle, tak to děláme proto, abychom jeden soused nebyli hamižní na druhého, ale abychom z toho měli finanční přínos všichni včetně občanů,“ dodal starosta Janova.

V dohledné době plánuje firma zorganizovat exkurzi k některé z elektráren, aby si zájemci mohli zblízka prohlédnout větrníky a pobavit se o jejich fungování.