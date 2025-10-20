Snímek ze Sečské přehrady ocenila NASA. Je na něm unikátní výjev

Na břehu Sečské přehrady vznikla o víkendu fotografie, která slaví světový úspěch. Snímek zachycující polární záři i kometu bičovanou sluneční bouří, jejímž autorem je Petr Horálek z týmu z Fyzikálního ústavu v Opavě, dnes NASA vybrala jako prestižní Astronomy Picture of the Day.
Snímek ukazuje odrazy Velkého vozu, slabou sobotní polární záři a členité (očima už neviditelné) ohony komety C/2025 A6 Lemmon, která byla právě v průběhu sobotního večera bičovaná hustějším slunečním větrem uvolněným během erupcí ze Slunce v druhé polovině minulého týdne. (20.října 2025) | foto: Fyzikální ústav v Opavě

Americká NASA dnes ocenila snímek „Finding Comet Lemmon“ (Hledání komety Lemmon) jako svůj astronomický snímek dne. Fotografii pořídil v sobotu večer u Sečské přehrady poblíž známého místa zvaného „mulda“, český astronom a fotograf Petr Horálek z Fyzikálního ústavu v Opavě.

Na fotografii se zrcadlí nejen hvězdy souhvězdí Velkého vozu, ale také slabá polární záře a výjimečně rozevláté ohony komety C/2025 A6 Lemmon. Ty byly tvarovány hustějším slunečním větrem, uvolněným během erupcí, které zasáhly Slunce v druhé polovině minulého týdne. Tato sluneční aktivita způsobila oba jevy, tedy jak nezvykle rozevlátý plynný ohon komety, tak i polární záři pozorovatelnou ze Země.

Český astrofyzik, cestovatel a spisovatel PETR HORÁLEK (37) patří mezi nejúspěšnější fotografy hvězdné oblohy na světě. Už více než čtyřicetkrát si jeho snímky vybrali editoři americké kosmické agentury NASA, aby je publikovali jako Astronomický snímek dne. Je po něm dokonce pojmenovaná planetka 6822 Horálek. Přitom se tento popularizátor astronomie k focení nebe dostal tak trochu náhodou. Nenaplňovala ho práce na tuzemských hvězdárnách, prodal všechny svoje věci a odjel sbírat ovoce na Nový Zéland. Právě tam v roce 2014 nafotil svoji první úspěšnou fotku. A čím tehdy odborníky oslovil?
Noční obloha hraje všemi barvami. Musíte se na ni ale podívat objektivem foťáku. Autorem této fotografie je Petr Horálek z Fyzikálního ústavu v Opavě, který patří mezi nejúspěšnější astrofotografy světa jejichž snímky pravidelně publikuje americká NASA či Evropská jižní observatoř.
Kometa Lemmon bude v následujících deseti dnech viditelná i bez dalekohledu. Nejvíce se přiblíží k Zemi už v úterý, a to na vzdálenost zhruba 89 milionů kilometrů. Nejlépe bude k vidění pod tmavou oblohou daleko od měst. Podle astronomů je ale už nyní jednoznačně krásná při pohledu malým dalekohledem, jako je divadelní kukátko nebo myslivecký triedr.

Astronomové doporučují orientovat se podle Velkého vozu, jasné hvězdy Artcurus nebo podle souhvězdí Severní koruny. Jedna z variant by mohla být nápomocná právě k jejímu vyhledání. Mapku k vyhledání komety najdete na specializovaném webu. Rozhodně má smysl navštívit nejbližší lidovou hvězdárnu, kde odborníci kometu nejen snadno naleznou, ale také ji zájemcům ukáží ve větších přístrojích.

Hvězdy, věda i „Malý princ“: Českého fotografa ocenila NASA už podvacáté

Program Astronomy Picture of the Day (APOD) NASA provozuje už 30 let. Jedná se o prestižní ocenění nejzajímavější fotografie vesmíru, kterou pro každý den pečlivě vybírají profesoři Jerry Bonnell a Robert Nemiroff, spolupracovníci NASA. Mottem APODu je „Objevujte vesmír“ a od roku 1995, kdy byl výběr zahájen, se stal jedním z nejuznávanějších svého typu po celém světě. Původní texty jsou překládány do třiadvaceti jazyků včetně češtiny.

V minulosti v tomto prestižním výběru uspěli z českých fotografů například Pavel Gabzdyl, Lukáš Veselý, Dr. Pavel Spurný, prof. Miloslav Druckmüller nebo Jaroslav Fous. Česká republika tak dnes přidává další pozoruhodný úspěch do galerie světově uznávaných astronomických fotografií.

