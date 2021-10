Velká pardubická bude letos startovat o hodinu dřív

Hlavně už žádné ticho při nájezdu na taxis, nepřirozený klid v cílové rovině a prázdné tribuny.

Letošním ročníkem už se snad dostihy vracejí do normálního stavu. Jen několik věcí bude ještě jinak, než jsou lidé zvyklí. Jednak začátek programu. Slavnostní úvod je na programu v 10 hodin, o půl hodiny později odstartuje první z osmi dostihů. Start samotné 131. Velké pardubické se Slavia pojišťovnou je ale naplánován již na 15:45 hodin.

„Dřívější začátek, než na jaký jsou návštěvníci zvyklí, je kvůli televiznímu přenosu České televize,“ řekla mluvčí Dostihového spolku Kateřina Nohavová.

V areálu závodiště je možný pohyb bez respirátorů, ovšem za vstupní bránu bude vpuštěn jen ten, kdo doloží negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní, nebo negativní POC antigenní test starý nejvýše 72 hodin, absolvuje samotest na místě a prokáže se negativním výsledkem či doloží prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce.

Je také samozřejmě možné doložit aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín) musí uplynout nejméně 14 dní.

Vlaky při dopravě na závodiště nepomohou

Kdo pro příjezd k závodišti využíval vlakovou zastávku, má letos smůlu. Kvůli probíhající modernizaci železniční trati nelze využít vlakovou dopravu.



Pořadatelé doporučují návštěvníkům pro dopravu na Pardubické závodiště využít především posílených spojů městské hromadné dopravy či vozidel taxi. Pro parkování veřejnosti je vyhrazena uzavřená komunikace I/37 kopírující areál závodiště. Příjezd je jednosměrný od Dražkovic, výjezd po skončení mítinku bude směrem na Hradec Králové. Pro partnery a jejich hosty je pro parkování vyčleněna plocha v areálu letiště.

Snad již letos naposledy se poběží o sníženou dotaci 3 milionů korun, standardně se běhalo o milionů pět.

„Na posledním jednání představenstva Dostihového spolku jsme nejprve zvažovali, že bychom navýšili mimořádnou dotaci pro stáje, které se zúčastní Velké pardubické. Představenstvo rozhodlo konzervativně a ekonomicky logicky, že pro nás je cílem dostat Dostihový spolek do takové kondice, abychom se už nedostali do situace, že někdo požádá o likvidaci spolku,“ vysvětlil náměstek primátora Petr Kvaš (ODS), který je zároveň předsedou představenstva Dostihového spolku.

Až do září prodával Dostihový spolek online vstupenky pouze na tribuny a vyčkával, jak se bude vyvíjet hygienická situace. Nyní se již rozběhl online prodej na stání.

„Máme prodáno zhruba 70 procent míst na tribuny. Včera jsme spustili také prodej vstupenek k stání. Ten bude samozřejmě možný i na místě,“ řekl ředitel Dostihového spolku Jaroslav Müller.

Slavný Taxisův příkop doznal změn

Letos se také koně poprvé vydají vstříc upravenému taxisu. Pořadatelé totiž zjemnili doskokovou hranu tak, aby dopad na ni neznamenal pro koně fatální zranění.



„Upravený příkop je pro dobro věci. Kůň ho stejně musí skočit, stejně musí ty rozměry překonat. A pokud už tam upadne, dá se předejít tomu, aby utrpěl smrtelné zranění tím, že narazí do hrany skoku plecemi. To byla ta zranění, která se stala. Taxis není po úpravě chudší. Velký dostih nedělají překážky, ten dělá cena dostihu a dobří koně a žokejové,“ řekl žokej Jaroslav Myška, který se při Velké vyhoupne do sedla nováčka na startu sedmiletého valacha Evžena.



Celkem se na start postaví 19 koní, z toho tři ze Slovenska.