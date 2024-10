Velkou pardubickou narušily války i špatné počasí, poprvé se jela před 150 lety

Ta čísla na první pohled nesedí. První Velká pardubická se jela před 150 roky. Ovšem v neděli se 16 koní postaví na start „teprve“ 134. ročníku nejstaršího dostihu na evropském kontinentě.

„Kontinuitu Velké pardubické narušily dvě světové války, vstup vojsk varšavské smlouvy do Československa v roce 1968 a také nepříznivé počasí v roce 1876,“ vysvětlila mluvčí dostihové spolku Kateřina Anna Nohavová.

Nicméně i tak je zřejmé, že dostihy čeká jubileum a s ním spojené výjimečné akce. Divákům se předvede třeba historický kočár, který si zahrál v pohádce S čerty nejsou žerty. „Po dostizích se pak přesune na zámek v Chlumci nad Cidlinou, kde bude také k vidění,“ uvedl Francesco Kinský dal Borgo, potomek zakladatelů Velké pardubické.

Speciální poštovní známky

Výročí slavného dostihu připomene i zvláštní edice poštovních známek. „Na příležitostném aršíku se prolíná minulost a současnost slavného překážkového dostihu,“ uvedl autor výtvarného návrhu Karel Zeman.

Mimo vlastní známky je na aršíku vidět jeden ze zakladatelů Velké pardubické Oktavián Kinský, jak na koni Isabelle přeskakuje kokardu, tedy ozdobu pro vítězného koně Velké pardubické, s letopočtem 1874. Jezdec je oblečený v dresu s červenými a bílými pruhy, což jsou barvy šlechtického rodu Kinských. Je to vlastně jediná konkrétní postava a jediný konkrétní kůň,“ poznamenal Zeman.

Na samotných známkách znázornil současnost dostihu, zvolil anonymní koně a žokeje. „Za těch 150 let bylo tolik všelijakých osudů lidí i koní, že na to tři známky nestačí. To by se musela udělat strašně velká série, kde by všichni hrdinové a krásní koně byli zpodobněni,“ řekl Zeman.

Na první známce je vidět Taxis, na další cílová rovinka a na poslední jsou koně zachycení ve skoku do dálky. „Takže překonávají nějaký ten vodní příkop, který se mi ale nevešel. Nahrazuje ho nápis Česká republika,“ doplnil Zeman.

Tvorba poštovních známek s motivem Velké pardubické byla pro Zemana příjemnou zakázkou. „Pro mě je to taková pohádková záležitost, kdy se plní přání. Splnilo se mi přání dělat něco, co mě opravdu baví. V pohádkách se plní tři úkoly, takže já jsem také plnil tři úkoly na tři známky,“ uvedl.

Čeká se minimálně 25 tisíc diváků

Brány závodiště se otevřou už v sobotu 12. října, kdy jsou na programu dostihy přes proutěné překážky a rovinové závody. „Vrcholem soboty bude 43. ročník dostihu pro dvouleté klisny Budvar Cena zimní královny,“ uvedla Nohavová.

Daleko větší ruch však bude na závodišti panovat o den později. Jeho brány se otevřou už v 9 hodin ráno a projde jimi postupně minimálně 25 tisíc diváků. „Zájem o vstupenky byl letos enormní. Vlastně už o prázdninách jsme doprodávali poslední vstupenky na sezení. Ty už tak nejsou. Na stání je však míst dost. Věřím, že nám vyjde počasí a návštěvnost bude atakovat číslo 30 tisíc,“ uvedl ředitel Dostihové spolku Jaroslav Müller.

Pro diváky budou opět vyhrazeny parkovací plochy na uzavřené silnici I/37 ve směru Chrudim – Pardubice. Silnice bude pro dopravu uzavřena od 8 do 19 hodin. Poté budou všechna odstavená vozidla odtažena. Cena parkovného je 200 korun.

Parkovat se bude dát i na letišti. „Vjezd na tuto parkovací plochu je hlavní branou civilní části letiště, která bude otevřena od 8:45 hodin. Cena parkovného je 300 korun,“ řekla Nohavová a doplnila, že budou posíleny linky MHD. Více informací najdou zájemci na webu závodiště.