Velká pardubická sahá až do roku 1874. Běžela se ve čtvrtek a v listopadu

9:44

Kdyby se letošní ročník Velké pardubické konal v době jejího vzniku, bylo by teď na závodišti vše v přípravách. Návštěvníci by část tratě vůbec neviděli a koně by místo taxisu skákali třeba jiného strašáka – cihlovou zeď.