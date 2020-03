Majitel večerky předal dětem peníze z piva, které dostal za svou poctivost

Majitel večerky Nguyen Van Phú dostal v lednu od pivovaru zhruba 300 piv, což je udávaná průměrná roční spotřeba na jednoho Čecha. Stejně jako nálezné, na které měl nárok, nenechal si ani tuto odměnu pro sebe. Na pult postavil kasičku, do které šly peníze za prodej darovaného piva.

Za necelých 50 dní se podařilo vybrat 15 969 korun. Dopoledne je v plastové kasičce osobně přinesl do Střediska rané péče v Pardubicích.

„Zaskočilo nás, jak pan Nguyen pivo rychle prodal. Částku zaokrouhlil a dnes nám přinesl celých 16 tisíc korun. Jsme za to moc rádi. Určitě ho u nás vždycky rádi uvidíme. Domlouvali jsme se, že mu chceme poděkovat v komornějším duchu a pozveme ho na některou z našich akcí,“ řekla ředitelka Střediska rané péče Blanka Brandová.

Ocenila i to, že nevšední forma podpory službu rané péče zviditelnila. Středisko rané péče podporuje rodiny s dětmi do sedmi let s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením včetně dětí s poruchami autistického spektra.

„Peníze pomohou rodičům, kteří se na nás obracejí. Až se v pondělí sejdeme na poradě, domluvíme se, co konkrétně za darovanou částku nakoupíme. Půjde ale o stimulační a didaktické pomůcky na podporu vývoje dětí se zdravotním postižením,“ dodala Brandová.