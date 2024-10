Na deskách odkrytých po válce zůstaly dvě přeživší, jména museli znovu přelepit

Bez většího povědomí širší veřejnosti jsou obě desky umístěny na bocích jednoho z výklenků, který ukrývá pomník obětem I. světové války v podobě nástěnné malby. Kromě obětí nacistické zlovůle jsou na deskách vyryta i jména Marie a Jarmily Šťulíkových, dvou sester, které byly jako jediné z celkem 13 ležáckých dětí vybrány na poněmčení.

K faux pas tehdejších představitelů Včelákova došlo nedopatřením. Desky byly odhaleny krátce po válce, kdy se všichni domnívali, že obě sestry společně s ostatními ležáckými dětmi zahynuly v koncentračním táboře. Že se obě nacházejí v německých rodinách, neměl v té době nikdo ani tušení.

Až v červnu 1946 Jarmilu vyhledal kriminální inspektor Josef Ondráček a dívku odvezl zpátky do Československa. O pár dní později už byla na druhé pietní vzpomínce v ležáckém údolí. Sestra Marie se vrátila domů o dva měsíce později.

Československý stát jediným dvěma přeživším dívenkám postavil ve Včelákově dva domy, které byly vybudovány podle stejného vzoru jako domy v obnovených Lidicích.

Na deskách v kostele sice obě jména zůstala, ale byla pečlivě zakryta. Až poslední dobou vlivem zubu času staré zakrytí spadlo a jména se objevila znovu.

„Je to dva nebo tři měsíce, co jsem volala panu faráři do Hlinska, jestli by mu nevadilo a jméno maminky by nezakryly. Desky jsou ve výklenku, a když jste v kostele, normálně si toho člověk nevšimne,“ řekla MF DNES badatelka a dcera poslední přeživší Jarmila Doležalová. Obě jména jsou dnes již opět přelepena černou páskou.

Jarmila Doležalová (roz. Šťulíková) se narodila 13. listopadu 1939 a žila v Ležákách s rodiči a o rok a půl mladší sestrou Marií ve Švandově mlýně. Počátkem roku 1942 se osada Ležáky stala základnou českých parašutistů výsadku Silver A, kteří zde našli zázemí. Po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha bylo prokázáno, že osada Ležáky byla zapojena do odboje.

Ve středu 24. června 1942 byla osada vypálena. Domy v osadě nacisté následně vyrabovali a kolem páté hodiny večerní zapálili. Všech 33 obyvatel starších 15 let bylo po deváté hodině večer zastřeleno u Zámečku. Ležácké děti byly z Pardubic převezeny do dětského útulku v Praze a počátkem července do průchozího tábora v polské Lodži, kde prošly tříděním. Dvě z dětí byly vybrány jako vhodné k poněmčení a zbylých jedenáct 25. července předáno gestapu, které je pravděpodobně usmrtilo ve vyhlazovacím táboře v Chelmnu nad Nerem.

Po válce byly obě sestry svěřeny dědečkovi a strýci. Obě také vystudovaly Pedagogickou školu v Litomyšli. Marie Jeřábková (roz. Šťulíková) zemřela ve věku 76 let 25. února 2018.