V Koclířově pečou vánočky pro biskupa i kardinála, těstu před pečením žehnají

Koclířov valná část lidí zná především jako obec, kterou u hřebečského tunelu míjí při cestách po hlavním tahu z východních Čech na Moravu. Už čtvrt století je však sídlem v Česku jediného Fatimského apoštolátu, který zastupuje jedno z nejznámějších poutních míst na světě. A nejen to.

Místo je kromě poutí vyhlášené svojí klášterní cukrárnou. Koclířovské koláče v tomto předvánočním období střídají v peci vanilkové rohlíčky, perníčky, marokánky, ořechy plněné krémem, linecké s marmeládou a jiné vánoční laskominy, které jdou velmi rychle na odbyt.

„Musíme hodně lidí odmítat. Máme omezenou kapacitu. Pro cukroví k nám jezdí lidé až z Brna, Prahy i Uničova. Cukrárna je na posvátném místě něčím navíc. V žádném případě bych nedělala cukrárnu jen tak,“ říká Lenka Palkovičová, která před 25 lety klášterní cukrárnu v Koclířově rozjížděla doslova na koleni.

Letos tady před Vánoci napekli 160 kilogramů cukroví, které si tady rok co rok lidé na svátky objednávají.

Klášterní cukrárna je známá i v nejvyšších církevních kruzích. Snad jako jediná cukrárna se může chlubit tím, že každoročně peče vánočku pro královéhradeckého biskupa Jana Vokála a jeho předchůdce Dominika Duku, který je dnes kardinálem.

Vánočka z Koclířova Ingredience pro pět vánoček: 5 kg hladké mouky

1,3 kg másla

1 kg cukru

30 ks žloutků

2 litry mléka

4 dkg kvasnic na 1 kg mouky

1 čajová lžička soli na 1 kg mouky

citronová kůra

½ kg rozinek

30 dkg nakrájené kandované pomerančové kůry

1 kg polohrubé výběrové mouky

plátkové mandle na posypání

rozšlehané vejce na potření

vanilkový cukr

Se sladkou vánoční tradicí začali u arcibiskupa Karla Otčenáška, který apoštolát v roce 1995 otvíral.

„Letos budu péct dvanáct vánoček. Děláme je stejně, jako to dělávaly naše babičky. Ta nejhezčí je vždycky pro pana kardinála a pana biskupa. Stejně jako všechny poctivé hospodyňky do ní přidáváme ty nejlepší ingredience. Jsou tam rozinky v rumu, pomerančová a citronová kůra, vanilka. Nechybí samozřejmě máslo,“ dodává Lenka Palkovičová, která vánočku plete ze šesti pramenů.

„Nemá cenu péct vánočku větší ani menší. Rozjížděla by se. Každý rok ale musím pletení trénovat, vždycky to zapomenu,“ říká s úsměvem zkušená pekařka nad upletenými vánočkami, které před vložením do trouby požehná, potře rozšlehaným vejcem a posype hustě mandlemi, zatímco kuchyní se line vůně upečených vánoček.

Cukrárna zažívá v koronavirové době složitou dobu. Lidé, kteří sem víkend co víkend jezdili na zákusek, kvůli opatření své návštěvy v Koclířově omezili.

„Na jaře jsme měli zavřeno úplně. Na podzim jsme měli jen výdejové okénko. Doufáme, že příští rok bude situace mnohem lepší,“ říká Hana Frančáková, která minulý víkend ještě netušila, zda budou moct vánoční kardinálskou a biskupskou vánočku předat osobně.