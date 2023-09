Na část valů kolem zámku půjde jít jen za peníze, kvůli výstavě světýlek

Zámecké valy v Pardubicích jsou oblíbeným místem pro procházky i odpočinek. Po drtivou část roku je na ně vstup zdarma. Ovšem to se brzy změní.

Od půlky listopadu do půlky ledna se na jejich větší část bude platit vstupné. Důvod? Město na cenném území nechá agenturu Máša agency pořádat výstavu světýlek. A ta na ni bude vybírat vstupné.

„Světelná instalace, kterou ve městě chystá společnost Máša agency, bude pro veřejnost otevřená od 16. listopadu 2023 do 14. ledna 2024. Část valů bude přístupná bez nutnosti nákupu vstupenky, od části vrchního výstupu ze zámku pak bude brána s placeným vstupným,“ uvedla tisková mluvčí města Iveta Koubková.

Plán radních však hlavně opoziční politiky poměrně rozvášnil. Na pondělním jednání zastupitelstva se tak dá kolem akce čekat poměrně živá debata. „Já jsem stará škola, podle mne by se vstup do veřejného prostoru zpoplatňovat neměl. Nepodpořím to,“ uvedl dlouholetý zastupitel za ODS Petr Klimpl.

Opozice: kýč za veřejné peníze

To Jan Hrubeš z Pirátské strany je ve svých odmítavých vyjádřeních ještě mnohem ostřejší a na sociálních sítích spustil kampaň proti pořádání výstavy s názvem Světla vyprávějí, která měla podle radních v předchozích letech velký úspěch v Praze. Vadí mu třeba to, že město firmě dá na akci ještě slušnou dotaci.

„Firma si většinu valů od zámku pronajme a bude na tuhle výstavu vybírat vstupné, zablokuje tak lidem průchod skrz valy, a to od 16. listopadu po celý advent, Vánoce, Silvestr až za svátek Tří králů. A na tenhle nájem má město firmě přispívat dotací?“ napsal na Facebook dnes už bývalý zastupitel Hrubeš.

Navíc přidal fotografie z minulých ročníků akce a ty vyděsily jiné politiky. Některé výtvory se dají podle nich označit za kýč. „Kýčovitá expozice sladkobolných labutí, amorových šípů a antických sloupů zanechá nesmazatelnou negativní stopu na estetickém vnímání a vývoji další generace. Žádost o grant na něco takového je nejapná a drzá a těžko uvěřit, že není podávána s kupeckým motivem,“ uvedl zastupitel za KDU-ČSL Vít Ulrych.

Nicméně radní plán na výstavu i její finanční podporu už schválili, a pokud koalice bude v pondělí držet při sobě, posvětí ji i zastupitelstvo.

„Výstava bude plná dekorací, světýlek a ozáří celé zámecké valy. Pořadatelé vybrali opravdu ideální místo, jelikož pardubický zámek je v příjemné docházkové vzdálenosti od Pernštýnského náměstí, kde se budou konat adventní trhy, a zároveň je kousek od Automatických mlýnů, kde bude připraven další adventní program,“ uvedla náměstkyně primátora Jiřina Klčová z hnutí ANO.

Zámek i valy patří Pardubickému kraji. O oboje se stará Východočeské muzeum, které vede jako ředitel Tomáš Libánek. „Plochu jsme městu pro účel výstavy pronajali. Děláme to tak u mnoha akcí,“ uvedl.

Na výstavě nic špatného nevidí. A to ani kvůli tomu, že na většinu valů se lidé zadarmo dva měsíce nedostanou. „Bude to tak, že první rondel bude volně přístupný. Také k oblíbenému výběhu koz se lidé normálně dostanou. Myslím, že akce má smysl a že oživí zámecké valy. Trochu mne mrzí ta kritika, kterou jsem už zaregistroval,“ uvedl Tomáš Libánek.

V každém případě Jan Hrubeš by byl rád, aby lidé vytvořili tlak na zastupitele, aby plán na výstavu nepodpořili. „Napište svým zastupitelům, že nestojíte o to, aby tahle věc dostala dotační peníze. Takováhle monetizace veřejného prostoru by neměla být finančně podporována,“ řekl Hrubeš a poukázal, že peníze budou chybět jinde v kultuře.

„Peníze na výstavu nebereme žádnému jinému kulturnímu spolku. Jde o peníze navíc,“ dodal náměstek primátora Jakub Rychtecký.