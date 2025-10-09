Pardubice mají na dosah schválení územního plánu, hned poté ho patrně zase změní

Blíží se doba, kdy v Pardubicích začne přibývat milionářů. Pokud nepřijde nějaký nečekaný zádrhel, už na jaře by město po patnáctiletém martyriu mělo mít nový územní plán města. Tedy dokument, který jako jediný může udělat z pole, kde metr čtvereční podle tabulek stojí pár desítek korun, lukrativní parcelu s cenou za metr v řádech tisíců korun.
„Já pevně věřím, že jako pověřený zastupitel předložím zastupitelům nový územní plán po 15 letech příprav během některého z jarních měsíců,“ uvedl náměstek primátora René Živný ze Společně pro Pardubice. Právě on má pořízení nového plánu na starosti, a tak dorazil do Domu techniky na už čtvrté veřejné projednání v řadě.
A to se na rozdíl od předchozích dostaveníček odehrávalo docela ve velkém klidu. Lidé se většinou zpracovatele ptali věcně a bez větších emocí.
„Bylo to celkem v pohodě i kvůli tomu, že se projednávaly vlastně jen jednotlivé úpravy, a ne celý plán jako minule. Kdyby nepřišly 22. změny územního plánu, které bylo potřeba přijmout kvůli plánu na zástavbu Nové Cihelny, tak se toto jednání ani konat nemuselo,“ uvedl zastupitel za ODS Petr Kvaš, který měl územní plán na starosti v minulém volebním období.
Ten také zároveň věří, že z posledního veřejného projednání už nevzejdou žádné zásadní námitky, které by celou věc zablokovaly na další roky. „Nic zásadního v sále nepadlo. Věřím, že teď už to dotáhneme,“ doplnil Kvaš.
Lidi zajímala zeleň
Lidé se ptali třeba na koridor kolem jihovýchodního obchvatu nebo na dopravní obslužnost kolem nově připravované developerské zástavby ve Starých Čívicích. Zazněly také obavy o zachování zeleně nebo zahrádkářských kolonií. Lidé se ptali i na plochy určené pro další výškovou výstavbu.
Stávající územní plán schválilo městské zastupitelstvo v roce 2001. Od té doby politici přijali celkem 23 jeho změn. Dokument tak evidentně úplně nepokrýval potřeby města, a tak už v roce 2010 zastupitelstvo rozhodlo, že se bude připravovat nový územní plán. Od té chvíle se rozjel proces, který však žádné velké tempo nenabral.
Jen rok trvalo, než radnice vybrala zpracovatele, a ani dál to nebyl žádný kvapík. „Celý proces je mimořádně komplikovaný a náročný, což si mnozí lidé ani nedokážou představit. Na přípravě se kromě odborníků z magistrátu podílejí také externí právníci. Pevně věřím, že to už příští rok konečně dotáhneme. Patnáct let příprav je neskutečná doba,“ uvedl pardubický primátor Jan Nadrchal z hnutí ANO 2011.
Původní název nového dokumentu zněl Zpátky do města. Strategie tedy byla taková, že se pro novou výstavbu měly využívat hlavně brownfieldy uvnitř Pardubic, a ty by se tak neměly moc rozšiřovat do okolní krajiny.
„Původní koncepce územního plánu byla návrat do města, což byla myšlenka: Prosím, věnujme se vnitřním rezervám toho území. Dá se říct, že tato koncepce se v územním plánu promítá také dosud, i po dost velkých změnách,“ uvedl zpracovatel dokumentu Milan Svoboda, podle kterého byla nejtěžší domluva s dotčenými orgány. „Vůbec nejhorší spolupráce byla s ministerstvem obrany a kultury,“ dodal.
Nicméně práce na novém plánu byly tak dlouhé, že některé jeho kapitoly budou už morálně zastaralé v době jejich schválení. Je tak jisté, že hned po schvalovacím razítku přijde na řadu smršť změn. „Zadání nového územního plánu vzniklo v roce 2009, a teď jsme v roce 2025. Už teď víme, že když se plán vydá, tak se okamžitě rozjede série žádostí o změnu územního plánu, protože bude nevyhovující,“ potvrdil Jan Nadrchal.
Přijetí územního plánu Pardubic? Tentokrát politici slibují rok 2026
Nicméně to podle zastupitele Kvaše nic nemění na tom, že v této chvíli je naprosto nezbytné nový dokument dodělat a následně nechat schválit městským parlamentem.
„Musíme nyní hlavně dorazit do cíle. Už nic nerozporovat, nevracet se zpět, neopravovat případné chyby. Na to bude čas, až se nový územní plán schválí,“ dodal Kvaš.