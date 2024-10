Soud neměl škrtat v územním plánu, Česká Třebová může nechat u Billy zeleň

9:42

Soudy nemohou zpětně zasahovat do schválených územních plánů měst a obcí, pokud pro to není velmi vážný důvod. Právě tak by se dal interpretovat rozsudek Nejvyššího správního soudu, který ve sporu o platnost části územního plánu České Třebové v lokalitě u tamního supermarketu Billa dal za pravdu městu.