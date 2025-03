Modernizace českotřebovského uzlu jede naplno, tragédie jako v Pardubicích nehrozí

Letos je to přesně 32 let, co začal stát postupně modernizovat první železniční koridor mezi Prahou a Brnem. Původní plány na dokončení v roce 2003 však rychle vzaly za své. Těžko si však někdo dokázal představit, že rekonstrukce nejvytíženější trati nebude v celé své délce dokončena ani po třech dekádách.

Teď se zdá, že se světlo na konci tunelu začíná objevovat. Na sklonku minulého roku začala přestavba českotřebovského železničního uzlu, který zatím koridorizaci unikal.

Již rozjeté práce na jedné z nejdůležitějších železničních křižovatek v zemi si dnes přijel osobně prohlédnout premiér Petr Fiala za doprovodu ministra dopravy Martina Kupky, kteří společně s generálním ředitelem Správy železnic (SŽ) stavbu za téměř 20 miliard korun slavnostně zahájili.

„Zahajujeme dnes opravdu historickou významnou stavbu v dějinách České republiky, neboť Česká Třebová je klíčovým železničním uzlem už od poloviny 19. století. Bohužel poslední výrazná modernizace proběhla v polovině minulého století a stanice už dnes nesplňuje nároky na dnešní provoz a vytížení. Jsme přesvědčeni, že jsou splněny všechny podmínky, aby stavba byla dokončena v roce 2031,“ řekl premiér Petr Fiala ke klíčové investici, na kterou sedm miliard korun poslala Evropská unie.

Jeden z nejvytíženějších železničních uzlů je dnes za hranou životnosti. Denně jím projede kolem 500 vlaků. Kromě výměny 72 kilometrů kolejí a 173 výhybek dojde k náhradě desítek kilometrů drátů trakčního vedení. Podle generálního ředitele SŽ Jiřího Svobody jde o investici, kterou svým rozsahem česká železnice nepamatuje.

„Po těchto peronech jsem v roce 1993 chodil jako výpravčí a dnes přišlo to, co jsme si už tehdy všichni přáli,“ řekl Svoboda.

Po modernizaci se lepšího komfortu dočkají nejen cestující, ale i obyvatelé České Třebové, kteří se mohou těšit na tišší provoz vlaků díky protihlukovým stěnám a kolejnicovým absorbérům hluku. Stezku odvahy nebudou muset absolvovat lidé v dlouhém a nepříliš přívětivém podchodu u Korada. Ve stejných místech ho nahradí ocelová lávka spojující blízké přednádraží se Semanínskou ulicí.

Skončí také úzký podchod ke společnosti CZ LOKO, který nahradí stávající podchod k nástupištím, který bude prodloužen až za kolejiště, odkud bude vést snazší cesta do průmyslové zóny.

Práce jako první začaly v prostorách nákladního nádraží, které je nutné opravou kolejiště a výhybek připravit na rok 2028, kdy tudy začnou odklonem jezdit dálkové vlaky, neboť stavbaři se pustí do kompletní rekonstrukce osobního nádraží a hlavních traťových kolejí. Ve stejném roce tak dojde i k největšímu snížení komfortu pro cestující veřejnost. Kromě nového zabezpečovacího zařízení a nových kolejí se budou stavět kompletně nová bezbariérová nástupiště.

Nejhorší bude pro cestující rok 2028

„Prvních stavebních počinů si cestující veřejnost téměř nevšimne. Výraznější změny nastanou v roce 2028, kdy regionální dopravu nahradí autobusová doprava. Omezení se tedy bude týkat jen vlaků, které v České Třebové svoji jízdu začínají nebo končí. Dvě nová provizorní nástupiště, která vzniknou za stávajícím čtvrtým nástupištěm, budou sloužit jen pro zastavování dálkových vlaků. Chceme, abychom výlukovou činnost napasovali do jednoho roku,“ řekl generální ředitel SŽ.

Vyloučení všech vlaků z osobního nádraží podle něj přestavbu čtyř nových nástupišť včetně kolejiště v porovnání s mnohem vytíženějším uzlem Pardubice výrazně urychlí.

Stavební práce si vyžádají přepnutí původního reléového zabezpečovacího zařízení celé stanice do provizorního zabezpečovacího provozu, u kterého se po neblahých zkušenostech s tragickou železniční nehodou v Pardubicích počítá s provozem evropského zabezpečovače ETCS i během stavby.

Bezpečnost i během stavby zajistí ETCS

„Česká Třebová je již pod režimem ETCS. V rámci výlukové činnosti zde bude zaveden tzv. ETCS Stop, aby se při výluce zabezpečovací techniky zajistilo to stěžejní, tedy jeli na návěsti ,Stůj’, tak vlak automaticky zastaví,“ dodal Svoboda.

Nehrozí tak situace z loňského června v Pardubicích, kdy po zrušení liniového zabezpečovače provoz na frekventované trati stál jen na pozornosti strojvedoucího, který se neřídil tím, co viděl na návěstidle.

Zredukují se i současná stavědla, ze kterých je celá stanice včetně seřaďovacího nádraží řízena. Vše bude ovládáno z nového regionálního dispečerského stanoviště, které vznikne v sousedství ústředního stavědla 19, kde dnes provoz největšího železničního uzlu v zemi řídí během pracovní směny pět výpravčích.

„Z nového dispečerského pracoviště bude řízena hlavní trať od Hoštejna až po Choceň spolu s dalšími regionálními tratěmi v okolí. Výpravčí budou řídit hlavně seřaďovací nádraží, provoz na osobním nádraží bude řízen dálkově z Prahy,“ řekl náměstek přednosty českotřebovského uzlu Pavel Kvapil.

Projekt počítá s celkovou úsporou necelých 16 zaměstnanců.