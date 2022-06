Dopravu v Pardubicích bude komplikovat série uzavírek, zabolí „rychlodráha“

„V úterý 14. června začne oprava křižovatky U Marka. Až do konce července tu řidiči musí počítat s dopravními omezeními, případně uzavírkami,“ uvedla mluvčí města Pardubice Nataša Hradní.

Silničáři už oznámili, že průjezd ve zúžených pruzích velmi vytížené křižovatky silnice I/36 s ulicí Hlaváčovou, Palackého třídou a odbočkou k autobusovému nádraží bude velmi komplikovaný a dá se počítat s tím, že se u ní budou tvořit kolony.

„Řidiči se budou muset věnovat jízdě ještě více než doposud. Od příštího týdne budou uzavřeny dva jízdní pruhy silnice I/36 ve směru z centra, a to od odbočky k autobusovému nádraží zhruba k bývalé čerpací stanici,“ uvedla Hradní s tím, že provoz v tomto úseku bude veden obousměrně jen v polovině vozovky, proto bude doprava před ústím Hlaváčovy ulice i Palackého třídy do křižovatky svedena vždy do jednoho jízdního pruhu, z něhož budou automobily odbočovat vpravo i vlevo.

Křižovatka tak zůstane průjezdná, ale špatně. „Tato dopravní omezení potrvají do 11. července, pak by měla být do konce července kvůli opravám zcela uzavřena Hlaváčova ulice,“ dodala Hradní na adresu silnice, které se v Pardubicích říká rychlodráha.

Objízdná trasa povede centrem

Ta je přitom klíčovou spojnicí mezi západem a východem města. Jediná smysluplná objízdná trasa přitom vede samým centrem kolem Zelené brány. „To nebude pro dopravu ve městě vůbec snadná situace. Máme informaci z Ředitelství silnic a dálnic, že se bude dělat vlastně kompletně nová silnice. Dělníci půjdou až do hloubky 80 centimetrů. Nepůjde tedy o běžnou opravu povrchu, která je za pár dní hotová,“ uvedl ředitel dopravního podniku Tomáš Pelikán.

Silničáři nasadí rychlé tempo Během oprav křižovatky silnice I/36 s ulicí Hlaváčovou, Palackého třídou a odbočkou k autobusovému nádraží proběhne kromě vyfrézování asfaltových vrstev a pokládky nových, také obnova vodorovného a svislého dopravního značení.„Oprava je rozdělena do tří etap. Práce budou probíhat ve zrychlené fázi výstavby, tzn. 12 hodin denně + víkend + svátky. Zhotovitelem stavby je firma Metrostav Infrastructures, která opravu zrealizuje za 8,668 mil. Kč bez DPH. Předpokládaná doba výstavby je 43 dní,“ uvedla z týmu komunikace ŘSD Petra Drkulová.

A toho čeká ještě jedna komplikace. V prvním týdnu v červenci se totiž zcela zavře ulice 17. listopadu. V rámci opravy železničního uzlu Pardubice se totiž bude měnit most nad silnicí. „Je dobré, že se práce podařily dostat do týdne, kdy jsou svátky a město bývá obvykle poloprázdné,“ uvedl Pelikán.

Také náměstek primátora odpovědný za dopravu Petr Kvaš si myslí, že demolice mostu nebude pro dopravu ve městě fatální. „Klíčové je, že jsme stihli postavit novou trolejbusovou trať do dopravního podniku kolem Parama. Bez ní by to bylo mnohem horší. U podjezdu se bude pracovat hlavně během svátků a víkendů, nemělo by to být tak strašné,“ potvrdil Petr Kvaš z ODS.

Nicméně ani nová trolejbusová trať zatím není úplně bez problémů. Nemohou na ni totiž stále vyrazit pravidelné linky. „Byli bychom rádi, aby tam jezdily linky 4 a 7. Bohužel máme ale problém s napájením. ČEZ nás zatím nepřipojil, doufáme, že se to povede na podzim,“ uvedl Pelikán, který o náhradní trasu do depa usiloval prakticky od vstupu do funkce před více než 15 roky.

„Nicméně uzavírku ulice 17. listopadu zvládneme provizorním napájením. Trolejbusy se tedy do depa dostanou,“ dodal Pelikán, který je i radním města.

Uzavřený most kapitána Bartoše nad 7,5 t

Komplikace může některým řidičům nákladních aut přivodit i uzavírka mostu kapitána Bartoše, který je od pátku kvůli zjištěným závadám uzavřený pro vozidla nad 7,5 t. Dosud na most, který je důležitý pro pardubickou část Polabiny, mohla vjíždět kromě osobních aut jen nákladní auta nad 3,5 t zajišťující v místě dopravní obslužnost. Přes 70 let starý most je ve špatném technickém stavu už několik let.

„Kvůli závadám, zjištěným při revizi mostu, dnes odbor dopravy pardubického magistrátu s okamžitou platností omezil provoz pro nákladní dopravu na mostě v ulici kpt. Bartoše. Na most mohou od dnešního dne vjíždět pouze vozidla do hmotnosti 7,5 tuny, s výjimkou vozů MHD, Služeb města Pardubic a Integrovaného záchranného systému,“ uvedla mluvčí pardubického magistrátu Nataša Hradní.

Řidiči během léta musejí počítat nejen s omezením na silnici I/36 u autobusového nádraží, ale i na ulici 17. listopadu: