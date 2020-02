Úředníci s výkupy k dálničnímu přivaděči neuspěli, nastoupily firmy

Po dostavbě dálnice D35 z Opatovic do Ostrova v roce 2022 by řidiče měl na novou silnici dovést dálniční přivaděč kolem Dašic. Jeho příprava ale nabrala takový skluz, že dost možná nebude včas.

Pardubický kraj například až v závěru loňského roku oznámil, že bude žádat o vyvlastnění pozemků pod obchvatem, které patří společnosti Loučná Dašice. Ta je totiž odmítá prodat. Jedná se o více než 22 hektarů, zhruba osmnáct procent plochy.

Je otázka, proč stejný krok neučinil úřad už dříve, aby existovala šance postavit silnici včas.

Náměstek hejtmana Michal Kortyš odpovědný za dopravu (ODS) uznává, že krajský úřad mohl řešit majetkoprávní vztahy rychleji.

„Moc dlouho jsme se snažili jednat, rok se jednalo s tím družstvem,“ uvedl Kortyš s tím, že to bylo nakonec bez výsledku.

Navíc i výkupy dalších pozemků se táhly. „Byla to moje myšlenka - zapojme do toho lidi z venku, externí firmy, které budou chodit a řešit majetkoprávní vztahy. Tady se to dělalo úřednicky, ale to vyžaduje určitou oběť, jet někam večer, až přijdou lidi z práce. Externí firmy se nám osvědčily,“ řekl Kortyš, který na kraj přišel po volbách v roce 2016.

Najímaní externích firem na zajištění výkupů je u Ředitelství silnic a dálnic zcela běžné.

Loni v březnu Pardubický kraj oznámil, že přípravu obou staveb vezme odboru investic krajského úřadu, který tím byl pověřen, a předá stejný úkol Správě a údržbě silnic Pardubického kraje. Ta si na výkupy pozemků najímá firmy.

Kortyš silničáře nyní chválí, že postupují rychle. „Jednání s fyzickými a právnickými osobami zajišťuje externí firma. Jen se státními organizacemi jednáme my a uzavíráme s nimi smlouvy,“ uvedl technický náměstek Správy a údržby silnic Pardubického kraje Jiří Synek.

Vyvlastnění může zdržet stavbu

Podle katastru nemovitostí se výkupy skutečně rozjely, kraji patří odhadem polovina pozemků. Proces vyvlastnění pozemků společnosti Loučná Dašice ale může připravit stavbaře o čas.

Zdržení má kraj i v případě obchvatu a dálničního přivaděče Rokytna. Navíc důležitý obchvat Sezemic, dlouhý bezmála sedm kilometrů, plánuje ŘSD dokončit až v létě roku 2023, tedy rok po otevření dálnice.

Pokud přivaděče nebudou, bude to velmi nepříjemné, uznává ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec.

„Pokud se to z jakéhokoli důvodu nepovede a dálnice tyto stavby předběhne, průtahy budou atakovány značným množstvím dopravy, protože na východní straně Pardubic je padesát firem s devíti miliardami obratu a stovkami zaměstnanců. Je to místo, které se nedá objet, ani omezit,“ uvedl Němec.