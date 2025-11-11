Největší dálniční staveniště ve střední Evropě je plné kontrastů. Zatímco na dálničním obchvatu Vysokého Mýta i na úseku u Svitav před prosincovým otevřením finalizují svoji práci asfaltové finišery, na stavbu obchvatu Litomyšle musel být povolaný stroj, který na dálničních stavbách jen tak neuvidíte.
Dálnice D35 u Janova bude procházet hlubokým zářezem mezi dvěma 600 metrů dlouhými zárubními zdmi. Za normálních okolností by k jeho odtěžení stačily bagry, rypadla a další běžná těžká mechanizace. Hornina je tady však natolik tvrdá, že se do ní dnes a denně musí zakusovat zuby speciální skalní frézy, jediné svého druhu v Česku.
„V Česku pracuje úplně poprvé, před tím pracovala v Polsku a tady je v provozu zhruba dva měsíce,“ řekl za zhotovitelskou firmu Strabag Radek Novotný.
Technické parametry stroje s obří silou mluví za vše. Téměř čtyři metry na délku, tři a půl metru na šířku. Váha 115 tun a čtrnáctilitrový motor Caterpillar C18 s výkonem 447 kW. Jenom do palivové nádrže se vejde 1 400 litrů nafty. „Každý den musím načerpat tisíc litrů. Pak občas doplňuji hydraulický olej, kterého je tady 800 litrů,“ říká Aleš Nováček, jenž stroj oficiálně nazývaný průmyslový rýhovač Vermeer T1255 Commander z malé kabiny ovládá.
Firma narazila při stavbě D35 u Litomyšle na skálu. Geologové s masivem nepočítali
Práce na odtěžení skály v hlubokém zářezu není jednoduchá. „Fréza má v sobě 3D model, co má dělat. Podle satelitu si potom nastavím hloubku, zařadím rychlost a fréza si to sama přebere a podle tvrdosti hornin buď zrychlí, nebo zpomalí. Maximálně vezme 60 centimetrů horniny, ale tady ty diamantové zuby, kterých je na bubnu okolo dvou set, odkusují horninu do hloubky maximálně 25 až 30 centimetrů. Denně jich musím pět až deset vyměnit,“ říká strojník před obřím bubnem frézy, kterou musí kvůli údržbě pravidelně po třech až čtyřech hodinách odstavovat.
Ve hře byl i odstřel
Frézu stavbaři využívají na dvoukilometrovém úseku u obcí Janov a Strakov, kde se nacházejí ty nejtvrdší horniny. Denně v zářezu širokém 30 metrů zvládne odlámat 300 běžných metrů horniny. Narušenou horninu poté bagry nakládají do drtičky, ze které lze nadrcený materiál využít pro stavbu dálnice.
„Fréza denně zvládne nadrtit zhruba 800 kubíků materiálu. Hodně záleží na tvrdosti materiálu. Měli jsme zpracovanou i alternativní odstřelovou variantu, ale to by bylo velmi náročné kvůli povolení, protože se nepohybujeme v lomu. Navíc se v masivu nachází spousta kaveren a účinek toho odstřelu by nebyl zdaleka takový, jako jsme si v první fázi představovali,“ dodal zástupce zhotovitele, kterého tvrdost hornin překvapila. „V geotechnickém průzkumu se objevoval pískovec, ale narazili jsme i na prachovec, což nám ty práce malinko komplikuje,“ dodal.
Neplánovaná komplikace by však termín dokončení v srpnu 2027 neměla ohrozit. „Zatím se snažíme naše práce optimalizovat tak, aby k tomu nedošlo. Fréza bude na dvoukilometrovém úseku pracovat zhruba do února. Jsme v hloubce čtyř metrů a čekají nás ještě dva,“ dodal Novotný.
Jak hodně neplánovaná těžba, která si podle odborníků nezadá s ražbou tunelu, zakázku za necelé tři miliardy prodraží, zatím není známo.
28. listopadu 2024