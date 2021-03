V Pardubicích začaly významné uzavírky, nadjezd u nemocnice zavřou v neděli

Kličkování ulicemi, hledání objízdné trasy a dlouhé postávání na semaforech. To vše Pardubáci z centra města už dobře znají. Ovšem v následujících týdnech ochutnají ještě hutnější medicínu. Radnice spouští hned dvě velké stavební akce najednou.

Jako první najedou stavební stroje do čtvrti Na Spravedlnosti. Bude se tam opravovat stejnojmenná ulice.

„Oprava potrvá osm měsíců a budou s ní spojena dopravní omezení. Investiční akce, jejímž cílem je zlepšení dopravní situace v této lokalitě, bude prováděna na etapy tak, aby po celou dobu výstavby zůstaly dopravně dostupné jak zdravotnické, tak i ostatním službám, které jsou poskytovány v této oblasti,“ uvedla mluvčí radnice Nataša Hradní.

Už od dneška nebude možný průjezd z ulice Jana Palacha kolem policejního ředitelství až do ulice S. K. Neumanna a dál k Anenskému podjezdu.

Podle primátora Martina Charváta je nutné ulici, u které se v posledních letech postavily stovky nových bytů, opravit. Pravda je, že její kostkový povrch pamatuje ještě doby, kdy se v oknech bytů na Prvního máje objevovaly vedle československých vlaječek i ty rudé symbolizující Sovětský svaz.

„V souvislosti s výstavbou objektů občanské vybavenosti i bytů je doprava v této oblasti silná, navíc zde soukromý investor připravuje další výstavbu. Ulici Na Spravedlnosti je po letech třeba zrekonstruovat a dopravu zde, vzhledem k narůstajícímu zatížení, optimalizovat,“ řekl primátor Charvát.

Rekonstrukce ulice Na Spravedlnosti a s ní související úpravy dvou křižovatek přijdou město na téměř 50 milionů korun.

Během oprav vzniknou na ulici nová parkovací místa a zastávka pro městskou hromadnou dopravu, která bude nově tuto oblast obsluhovat. Ale v plánu jsou také poměrně velké zásahy do řízení dopravy a úpravy provozu v ulicích.

Kousek od Anenského podjezdu bude nová světelná křižovatka

Chystá se i výstavba nové světelné křižovatky kousek od Anenského podjezdu.

„Vzhledem k potřebě zajistit v této lokalitě co nejplynulejší a nejbezpečnější provoz se tu neobejdeme bez úprav v organizaci dopravy,“ uvedl náměstek primátora Petr Kvaš z ODS, podle kterého bude významnou změnou proti současnému stavu zobousměrnění úseku od Rokycanovy ulice po S. K. Neumanna.

„Upravena bude také křižovatka se silně frekventovanou ulicí S. K. Neumanna, stejně jako křižovatka Pichlova – S. K. Neumanna. Na obou bude doprava nově řízena semafory,“ dodal náměstek primátora pro dopravu Kvaš.

Po rekonstrukci bude mít zhruba 600 metrů dlouhá ulice Na Spravedlnosti, v níž bude platit omezení nejvyšší dovolené rychlosti na 30 kilometrů v hodině, nejen novou vozovku se zpomalovacími prvky, chodníky a veřejné osvětlení, ale také 90 parkovacích míst a nedaleko polikliniky Vektor i zastávku MHD. Autobusy tudy budou projíždět od ulice 17. listopadu na S. K. Neumanna.

Součástí rekonstrukce „Spravedlnosti“ jsou také sadové úpravy, při nichž zde bude vysázeno devět javorů, a osazení prostoru novým mobiliářem.

„Stavební práce potrvají od začátku března do konce října. Jsou rozděleny do šesti etap, přičemž ulice Na Spravedlnosti se bezprostředně týkají čtyři, další dvě etapy pak zmíněných křižovatek na S. K. Neumanna.

Po dobu výstavby bude vždy průjezdná pouze část ulice, dopravní obslužnost a příjezd pro rezidenty bude zajištěn objízdnými trasami. Bez přerušení tak mohou fungovat zdravotnická zařízení i tamní supermarket,“ dodala Hradní.

Rekonstrukce začne dnes ve východní polovině ulice. Do 10. dubna bude zcela uzavřen úsek od křižovatky Rokycanova po ulici Boženy Vikové-Kunětické.

„Na tuto etapu naváže úplná uzavírka v úseku od ulice Boženy Vikové-Kunětické po S. K. Neumanna, která by měla trvat do 7. června. Souběžně budou probíhat stavební práce na křížení ulic Na Spravedlnosti a S. K. Neumanna, které budou prováděny za částečného omezení provozu a snížené rychlosti na třicítku do 7. července,“ doplnila Hradní.

Poté se stavební práce přesunou na vedlejší křižovatku s Pichlovou ulicí, ale také do nejzápadnější části ulice Na Spravedlnosti. „Začnou od ulice Jana Palacha, až do 14. srpna bude úsek po ulici Železničního pluku uzavřen. K prodejně Billa bude přístup zajištěn tak, aby mohla být v provozu,“ dodala mluvčí.

Nadjezd přes koridor nedaleko nemocnice se zavře už v neděli

„Veselo“ však bude brzy i v další části Pardubic. Od neděle 7. března se totiž zavře nadjezd na Kyjevské ulici.

„V březnu začne dlouho plánovaná rekonstrukce a modernizace nadjezdu v Kyjevské ulici. Frekventovaný most, který převádí silniční dopravu mimo jiné přes železniční trať vedoucí z Prahy na Českou Třebovou a je jedinou spojnicí velké části Pardubic se zdejší nemocnicí.

V úseku u nemocnice se místo dočká také rozšíření, které umožní další rozvoj tohoto území. Kvůli stavebním pracím, které mají trvat 35 týdnů, bude nadjezd několik měsíců uzavřen,“ popsala další stavební akci Hradní.

Informace o objízdných trasách MHD i těch pro běžné řidiče najdou lidé na webech www.dpmp.cz a také na www.pardubice.eu.