Řidiči spěchající na koncert zaparkovali v sadech, rozjezdili tam trávník

Že bude o koncert světoznámé skupiny, která ke svému 25. výročí připravila během jubilejního evropského turné inovovanou verzi své slavné show, zájem, bylo jasné od začátku.

Odložený koncert v rámci turné po sedmi českých městech byl loni na jaře kvůli přetrvávajícím nejasnostem ohledně uvolnění restrikcí na hromadné akce přesunut až na letošní podzim. Pořadatelé tak ještě na poslední chvíli přidávali do enteria areny nová sedadla. „Vystoupení bylo mimořádně úspěšné. Lidé si to užili. Prodali jsme něco kolem čtyř tisíc vstupenek,“ řekl z pořádající agentury 79 Promotion Czech Roman Morávek.

Někteří zoufalí řidiči se ale před začátkem show při hledání volného parkovacího místa svými auty propletli mezi kamennými zábranami, aby vozy odstavili v Tyršových sadech. Ty před sedmi lety prošly rekonstrukcí za 100 milionů korun a auta tam nesmějí.

„Strážníci, kteří přijeli situaci řešit, nevěřili svým očím. Vozidla stála nejen na trávě podél ulice U Stadionu, ale i pod svahem v blízkosti dětských hřišť. Do parku se přitom řidiči museli dostat jedině tak, že protlačili auta podél kamenů či sloupků zřetelně zahrazujících vjezd vozidel do tohoto prostoru, a muselo jim tedy být zcela jasné, že s vozidlem vjíždí do míst, kde nemají co pohledávat,“ sdělila mluvčí pardubických strážníků Lucie Klementová k chování některých řidičů, po kterých zůstala rozježděná parková tráva.

Pokuta až 100 tisíc korun

V Tyršových sadech mezi vzrostlými stromy bez ostychu zaparkovalo 26 řidičů, kteří kromě zážitku z koncertu odjeli s pokutou. Dalších 30 dopravních přestupků v blízkém okolí se týkalo stání na chodnících a v zákazech zastavení.

„Hlídka strážníků nečekala na místě na všechny řidiče. Kdo pokutu nezaplatil na místě, přijde mu oznámení od správního orgánu,“ řekl mluvčí strážníků Jiří Sejkora s tím, že za stání na veřejné zeleni podle vyhlášky města hrozí pokuta až do výše 10 tisíc korun, správní orgán může přestupek sankcionovat až do výše 100 tisíc korun.

Podle strážníků přitom včera večer bylo parkoviště v bývalých jatkách v těsném sousedství Tyršových sadů pro návštěvníky akce otevřené a poloprázdné. „Volná místa k stání v té chvíli byla i v blízkém nákupním centru a parkovací dům na Karlovině je otevřený nepřetržitě a nabízel v té chvíli několik desítek volných míst,“ dodala Klementová.

Problém byl částečně v tom, že nikdo podobně jako například u hokejových zápasů nenaváděl auta na volná parkoviště. „To nikdy neřeší pořadatel. Je zodpovědností každého dospělého člověka, kde zaparkuje. Něco jiného je to u festivalů, kde očekáváme velký příliv návštěvníků, tak tam parkovací plochy a pořadatelskou službu zajišťujeme. U haly ve městě s kapacitou 10 tisíc lidí, kam přijde na koncert čtyři tisíce lidí, to opravdu neřešíme,“ dodal Roman Morávek.

Jinde v Pardubicích dopravní komplikace spojené se včerejším koncertem se nevyskytly. „Žádnou dopravní složitost jsme během včerejšího večera nezaregistrovali,“ řekl šéf dopravního podniku Tomáš Pelikán.

Podobné problémy byly už před téměř 10 lety

Není to poprvé, co parkováním během kulturních akcí v pardubické hale, způsobilo problémy. Už koncerty kapel Kabát i amerických ZZ Top v roce 2013 ukázaly, že okolí areny bojuje s nedostatkem parkovacích míst. Lidé parkovali i na místech, kde by se auta nikdy neměla objevit.

Auta nechávali fanoušci na chodnících, cyklostezce, na trávě i v zámecké aleji. Stejné to bylo i během koncertu americké rockové legendy ZZ Top.

„Situace je neúnosná, takto to nemůže pokračovat. Musíme parkování u haly začít řešit. Aréna je sice krásná, ale nemá dostatek parkovacích míst pro přespolní,“ řekl před téměř deseti lety tehdejší náměstek primátorky František Brendl.

Od té doby se toho moc až na hliněný plácek po bývalých jatkách, na který se vejde zhruba 200 aut, příliš nezměnilo. Dopravní kolapsy ve městě by měly vyřešit až nové parkovací domy, které by měly vyrůst vedle malé hokejové arény nebo za Domem hudby.

Do té doby musí každý, kdo nechce dostat pokutu, ze svého komfortu slevit, přijet s velkým předstihem, aby v klidu zaparkoval například v parkovacím domě na Karlovině, který je od arény vzdálen jeden kilometr.