Alternativa koridoru vázne, stavba druhé koleje na Choceň začne v roce 2027

Aby vlaky mezi Pardubicemi a Chocní mohly jednou svištět dvousetkilometrovou rychlostí, musejí si železničáři splnit ještě jeden domácí úkol. Správa železnic (SŽ), která chystá komplexní rekonstrukci jednoho z nejstarších koridorových úseků, musí pro nejvytíženější trať v zemi postavit dostatečně kapacitní alternativní trasu z Velkého Oseku do Chocně.

O té se mluví dlouhé roky a je pro modernizaci prvního koridoru životně důležitá. Vlaky by po přidání druhé koleje mohly bez větších problémů už z Prahy dojet přes Hradec Králové až do Chocně, kde by se na koridor vrátily.

Železniční trať

Choceň – Týniště nad Orlicí Kromě druhé koleje přinese nová trať mezi Týništěm nad Orlicí a Chocní rychlejší a bezpečnější provoz vlaků. Traťová rychlost se zvýší až na 140 km/h, ve stanicích dojde k výstavbě nových bezbariérových nástupišť. Trať se zbaví i několika železničních přejezdů, které jsou chráněny pouze výstražnými kříži. Ze 17 jich bude osm zrušeno a nahrazeno. Ve třech případech to bude náhradní komunikací, dvakrát nadjezdem, ve dvou podjezdem, resp. podchodem a v jednom případě podchodem a nadjezdem. Součástí stavby je také 21 mostů a 57 propustků. Zdroj: Správa železnic

Na druhou kolej čekají hlavně nákladní dopravci, kteří se na přeplněný železniční koridor kvůli nedostatečné kapacitě dostanou až v nočních hodinách.

„Na koridor se skoro už nevejdeme. Trať přes Hradec je pro nás proto velmi důležitá a máme radost, že Správa železnic ji intenzivně projektuje. Velký problém ale nastane v Chocni, kde se sejdou dvě výkonné dvoukolejné tratě a doprava do České Třebové se bude muset vejít na dvoukolejku jednu,“ upozornil před nedávnem výkonný ředitel Sdružení železničních nákladních dopravců ČR (ŽESNAD) Oldřich Sládek.

Termíny pro zásadní železniční spojení mezi východem a západem se neustále oddalují. Ještě v roce 2016 Správa železnic uváděla, že stavět se má v celém úseku mezi Velkým Osekem a Chocní v roce 2020. Problémy s chybějícím zdvojkolejněním se ukázaly i při červnové srážce osobního a nákladního vlaku v Pardubicích. Chybějící alternativní spojení mezi Čechami a Moravou železnici prakticky paralyzovalo.

V současné době Správa železnic na úsek mezi Chocní a Týništěm nad Orlicí hledá projektanta. Předpokládaná hodnota zakázky je přibližně 237 milionů korun bez DPH a zahrnuje kromě projektové dokumentace pro povolení stavby také zhotovení prováděcí dokumentace a dalších věcí. Projekt má být připraven pro podání žádosti o povolení v roce 2027.

Ačkoli získání územního rozhodnutí železničáři pro tento úsek očekávali letos o prázdninách, vše je zatím ve fázi územního řízení. Zdržení nastalo i pro úsek mezi Hradcem Králové a Týništěm nad Orlicí, u kterého loni v září územní rozhodnutí zrušilo kvůli chybám ministerstvo dopravy.

V případě zdvojkolejnění trati z Hradce směrem na Chlumec nad Cidlinou je příprava také ve fázi územního řízení.

„Při hladkém průběhu přípravy, schvalovacích procesů a soutěží plánujeme zahájit realizaci na přelomu let 2027 a 2028, dokončení stavby potom očekáváme do konce roku 2030 – tím bude dokončeno i celé dvoukolejné spojení Choceň – Hradec Králové,“ uvedl mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda s tím, že stavby budou koordinovány s modernizaci královéhradeckého železničního uzlu.

„Špunt“ se časem posune do Ústí nad Orlicí

Aby za Chocní nevzniklo další úzké hrdlo, chystá SŽ další zkapacitnění koridoru z Chocně do Ústí nad Orlicí. To má vyřešit vybudování nové tratě s nejdelším železničním tunelem v zemi za 45 miliard.

Kromě dalších dvou kolejí, které budou alternativou k těm stávajícím, dojde k napřímení celého úseku do tunelů Hemže a Oucmanice o celkové délce 6,1 km a navýšení rychlosti až na 200 km/h.

„Projekt má nadále prioritu. S ohledem na současnou fázi přípravy lze však zahájení jeho realizace očekávat později, než se rozběhnou stavební práce v rámci uvedených investic mezi Hradcem Králové a Chocní,“ dodal Gavenda.

Správa železnic nechává zpracovat nezávislé oponentní posouzení jak nákladů, tak i rozsahu navrženého technického řešení. Na základě výstupů se pak bude projekt případně optimalizovat.

Ke schválení záměru Centrální komisí ministerstva dopravy by mělo dojít během první poloviny příštího roku. „Na základě schválení záměru projektu bude možné zahájit i navazující projektovou přípravu, jejíž nedílnou součástí bude kromě klíčových průzkumů také zajištění celého procesu EIA,“ uvedl mluvčí Správy železnic. K odšpuntování úzkého hrdla v údolí Tiché Orlice nedojde dříve než v půlce 30. let.

Jak uvedl server zdopravy.cz, Správa železnic chystá zvýšit kapacitu i mezi Ústím nad Orlicí a Českou Třebovou zečtyřkolejněním celého úseku. Zatím je však vše ve velmi raných fázích přípravy.