Tunel Hřebeč silničáři otevřou včas, modernizace vstoupila do druhé poloviny

Na setkání s novináři v tunelu to potvrdili zástupci zhotovitele stavby a Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Generální oprava 354 metrů dlouhého tunelu na silnici I/35 nedaleko Svitav pokročila v těchto dnech do své druhé poloviny. Při pohledu do jeho útrob má člověk pocit, jakoby se do něj už zítra měl vrátit provoz. Šedivý nátěr v jednotubusovém tunelu však jen prozrazuje, že zhotovitelská firma má za sebou jen náročnější stavební část modernizace.

„Po stavební stránce máme z 90 procent práce hotové. Proběhlo již otryskání stávajícího tunelového tubusu, sanace trhlin a nový je také sjednocující nátěr tunelu. Dokončujeme také odvodňovací žlaby na východním portálu tunelu. Co se týká technologické části, v květnu jsme zahájili pokládku nových rozvodů do chodníků na bocích tunelu a v současné době kopeme kabelové trasy k portálům, do kterých osazujeme chráničky a potřebné kabely,“ řekl stavbyvedoucí Miroslav Ritnošik z dodavatelské firmy Dopravstav s tím, že v dohledné době se bude pod strop tunelu osazovat nové LED osvětlení, čidla a bezpečnostní kamery.

Před tunelem čekají na osazení i poloportály s proměnlivým dopravním značením. Nové semafory budou kvůli bezpečnosti osazeny i do tunelu.

Do výšky čtyř metrů zbývá na boku tunelu nanést také černý ochranný nátěr, který má chránit ostění proti solnému roztoku během zimní údržby. Dojde také na lokální opravy vozovky u kanalizačních šachet.

Stavba zpoždění nenabírá

Stavba za více než 100 milionů korun kvůli válečnému konfliktu a problémům s dodávkami materiálů ve světě nenabírá žádné zpoždění.

„Co se týče kritických komponentů, zatím jejich dodávky máme všechny potvrzené a držíme termín dokončení podle podepsané smlouvy s investorem. Na stavbě máme každý den okolo 35 lidí a počítáme s tím, že jejich počet bude ještě růst. Děláme od rána do večera, soboty, neděle, svátky,“ řekl stavbyvedoucí Miroslav Ritnošik z Dopravstavu, podle kterého stavbaři tunel možná zprovozní o pád dnů dříve, než bylo původně plánováno.

„Nechceme ale zatím nic předesílat,“ dodal stavbyvedoucí. Každopádně platí, že tunel by měl řidičům začít sloužit nejpozději 24. října.

„V tuto chvíli jde o nejrozsáhlejší modernizaci tunelu v České republice. Nikde jinde tunel uzavřený pro veškerou dopravu nemáme. Poměrně zásadní práce probíhají jen v tunelu Klimkovice na dálnici D1. V posledních dvou zimních sezonách jsme v něm registrovali průsaky, které jsme nemohli z logiky věci v zimě sanovat. V dalších tunelových objektech na dálnicích probíhá údržba téměř nonstop,“ řekl mluvčí ŘSD Jan Rýdl.