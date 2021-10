Pardubice budou mít třetí kluziště za 130 milionů, vyroste na Hůrkách

Je to minimálně patnáct let, co někdejší generální manažer pardubických hokejistů Zbyněk Kusý chtěl po politicích třetí ledovou plochu.



„Aréna je hodně vytížená. Malá hala je plná vlastně celý den, nemáme dost tréninkových ploch,“ stěžoval si tehdy Kusý.

Plánů na stavbu se však nedožil. Ty schválili zastupitelé až minulý čtvrtek. „Návrh prošel, ke stavbě nás zavazuje i akcionářská smlouva s majitelem Dynama Pardubice Petrem Dědkem,“ uvedl radní za KDU-ČSL Vít Ulrych.

Nakonec politici vybírali ze dvou možných lokalit. Ani jedna z nich přitom překvapivě nebyla přímo u enteria areny. „Bohužel by se tam třetí led nevešel. Máme tam v plánu parkovací dům, opravuje se Letní stadion, už by tam toho bylo moc,“ uvedl šéf zastupitelského klubu ODS Petr Klimpl.

A tak zastupitelé rozhodovali mezi Hůrkami a Cihelnou, která je zimnímu stadionu přece jen výrazně blíže. „Ono moc míst, kde je v územním plánu povoleno sportoviště, kde jsou naše pozemky, není. Zvažovala se ještě Cihelna, ale tam je hodně soukromých investorů, dopravní obslužnost je tam nedostatečná. Hůrka vychází po všech stránkách lépe,“ řekl náměstek primátora Petr Kvaš z ODS.

„Areál je v majetku města, je tam dobré dopravní napojení. Do budoucna by to mohlo tvořit součást infrastruktury, až se tam udělá bytová výstavba,“ zmínil další výhody náměstek primátora Jan Mazuch.

V areálu na Hůrkách by ledová plocha mohla být za sportovištěm pro malou kopanou. Radnice by chtěla nákladnou stavbu, která podle odhadů spolyká asi 130 milionů, dotovat ze státních peněz.

„Je možné získat dotace od Národní sportovní agentury a ve výši až 90 procent nákladů, žádost musíme podat do června příštího roku. Což znamená, že nemáme právě moc času,“ uvedl Mazuch z ODS s tím, že stavební firma bude mít na starosti i zhotovení projektu, což přípravy před samotnou stavbou urychlí. „Využili bychom stejně jako u opravy Letního stadionu metodu design and build,“ uvedl Mazuch.

Podle něj ale radní nemají na co čekat. Kluzišť je v Pardubicích málo, což dokazuje velký zájem o sezonní plochu, která i letos v zimě vyroste na dostihovém závodišti.



„O třetí ledové ploše se v Pardubicích hovoří více než deset let. Hodiny v malé hale jsou využity bezezbytku. Třetí ledová plocha by umožnila větší komerční využití velké arény. Budeme stavět, pokud bude dotace,“ dodal Mazuch.

Podle zastupitele Klimpla by v bývalém vojenském areálu mělo jít o unifikovanou stavbu s ledovou plochou, klubovnou či šatnami. „Je tam v plánu hlediště pro zhruba 250 lidí,“ doplnil Petr Klimpl.

Z logiky věci by třetí led sloužil zejména amatérským sportovcům, školám nebo třeba krasobruslařům. Hokejisté Dynama by pak měli více prostoru ve dvou stávajících halách, a to pro všechny věkové kategorie.