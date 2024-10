Kastelán Rychmburku přitahuje turisty i do okolí hradu, pomáhá mu železnice

V turistickém byznysu platí, že čím déle se turista v konkrétní destinaci zdrží, tím víc tam utratí. Je známo, že Pardubický kraj patří dlouhodobě mezi nejméně navštěvované regiony s nejmenším počtem hromadných ubytovacích zařízení. Na středověkém hradě Rychmburk, který lidé ze všech koutů republiky objevují čtvrtým rokem, často slyší dotazy typu, jaké další zajímavosti stojí v okolí za vidění.

Kastelán hradu Rychmburk Petr Tejkl se proto rozhodl k originálnímu činu. Přizval výtvarnici Ivu Hauptmanovou, která loni zkrášlila boční stěnu vlakové zastávky Předhradí velkoformátovým obrazem hradu, a požádal ji, zda by výtvarně zpropagovala zajímavosti v okolí hradu, a to prostřednictvím regionální tratě.

Poslední víkend turistické sezony Závěr turistické sezony na hradě Rychmburk se uskuteční o víkendu 26.–27. října. Poté se hrad otevře až o adventním víkendu 14. a 15. prosince.

„Řekl jsem si, že trať využiji jako nástroj turistického ruchu. Dráha tvoří osu, kolem které je v relativní blízkosti řada zajímavých přírodních a kulturních destinací. Grafiky se ujala Iva Hauptmanová, která zhotovila krásnou mapu s památkami podél celé tratě. Od Skutče až po Svitavy,“ řekl Petr Tejkl.

Většinu vlaků objednávaných krajem tak přes léto rozsvítila barevně ilustrovaná mapa s Košumberkem, Rychmburkem, Svojanovem, Jimramovem, Karlštejnem, Toulovcovými Maštalemi, rybníkem Milovy, Žďárskými vrchy a řadou dalších destinací včetně všech měst na trati.

„Hlavní cílem je zviditelnit železnici, která člověka ať už pěšky nebo s kolem dostane do dalších zajímavých koutů,“ řekl Tejkl k padesáti vytištěným velkoformátovým plakátům a čtyřem tisícům letákových skládaček. Propagační předměty dostupné mimo jiné v informačních centrech měst vyšly Pardubický kraj na 21 tisíc korun. Kastelán by rád mapy dostal i na jednotlivé vlakové zastávky, kde by se měla objevit mapa s detailnějším popisem toho, kde cestující vystoupil, ale zatím se mu nepodařilo překonat úředního šimla.

Propagace trati však s sebou nese jeden paradox. Před třinácti lety krajskými politiky nepromyšlená „optimalizace“ dopravy odepsala nejromantičtější úsek z Pusté Kamenice do Skutče, na což nejvíce doplácel právě hrad Rychmburk, který se v roce 2021 po transformaci z ústavu sociální péče stal turistickou destinací.

Každoročně jím projde zhruba 13 tisíc lidí. Už první rok se ukázalo, jaké problémy má obec Předhradí s větším přílivem návštěvníků, kteří přijeli autem. I proto začal kraj na trať vlakové spoje od Žďárce u Skutče i Svitav vracet.