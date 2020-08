Pardubický kraj platí fotbalistům testy. Pomoc teď chtějí i další kluby

Sportovní týmy, které hrají nejvyšší soutěž, čekají letos pořádný zářez do rozpočtu. Prvoligoví fotbalisté Pardubic, druholigová Chrudim, basketbalisté Pardubic a Svitav i hokejisté Dynama budou muset s největší pravděpodobností podstupovat povinné testy na covid-19 před každým zápasem.

Původně se zdálo, že si s náklady musejí prostě nějak poradit. Minulý týden z hejtmanovy iniciativy ale Pardubická nemocnice zajistila prvoligovým fotbalistům testování zdarma.

To přimělo i další kluby, aby natáhly ruku směrem ke krajskému rozpočtu. Zatím není jasné, zda jim radní a zastupitelé nakonec peníze na testování dají.

„Když už by se to dělalo, tak je třeba pomoci všem klubům, kteří mají testy povinné, protože je to velký zásah do jejich rozpočtů,“ řekl krajský radní René Živný (SNK-ED), který zodpovídá za sport.

O aktivitě hejtmana a slíbené pomoci pro Pardubice se ale podle svých slov dozvěděl až z tiskové zprávy.

Radní Ladislav Valtr z ODS uvedl, že ho krok hejtmana, který slíbil financování testů z krajských peněz, překvapil.

„Považuji ho za nesystémový. Ač osobně přeji pardubickým fotbalistům v první lize úspěchy a vnímám jejich nelehkou situaci, nepokládám tento způsob podpory soukromému sportovnímu klubu za správný. Domnívám se, že takovou pomoc by mnohem víc potřebovali lidé, kteří v riziku nákazy skutečně pracují, například zdravotníci, pracovníci působící v sociálních službách, pedagogové, řidiči či prodavačky,“ řekl Valtr.

Netolický uvedl, že se snažil prvoligovým fotbalistům z Pardubic rychle pomoci, protože postupem do první ligy se náklady klubu zvýšily o patnáct milionů korun a manažeři s dalšími výdaji na covid-19 nemohli počítat. Testování týmu v režii nemocnice se odehrálo ve čtvrtek, kraj náklady podle něj zaplatí.

„Rychle jsme reagovali, fotbal rozjíždí sezonu, každý týden mají zápas. Je lepší aby to dělaly naše nemocnice, než aby fotbal žádal o dotace na uhrazení testování u soukromého subjektu,“ řekl hejtman Martin Netolický.

Někomu ano a někomu ne, čílí se ostatní

Chrudimští fotbalisté ve druhé lize ovšem na testy museli také, a pomoc nedostali.

„Chrudimský fotbal MFK je na tom stejně, pomůže také kraj a nemocnice? Nebo se jedná jen o Pardubice?“ ptal se hejtmana na Facebooku krajský zastupitel a bývalý starosta Chrudimi Petr Řezníček.

Ozval se i šéf prvoligového basketbalového klubu BK JIP Pardubice Pavel Stara.

„Hned jsem se na to hejtmana ptal a řekl mi, že to platí jen pro FK Pardubice. To považuji za dost nešťastné a nepochopitelné. Říkal jsem mu, že musel počítat, že se ozvou lidé z dalších klubů, kterých se testování bude týkat. Odvětil, že kraj nemá neomezené možnosti,“ řekl Stara.

Po kritice a dotazu MF DNES ale hejtman svůj názor změnil.

„Budeme k tomu muset přistoupit systémově, až do pondělka jsem nevěděl, že jsou ty povinnosti takto přísné,“ řekl Netolický. Hovoří o tom, že by měl vzniknout nový krajský dotační program.

„Nyní se musí zpřesnit kalkulace, abychom mohli podobnou záležitost poskytnout dalším týmům, zároveň říkám, že to takto nebude pro všechny týmy v soutěžích v celém kraji,“ řekl.

Zatímco realizační týmy fotbalistů musí před každým zápasem na testy, basketbalisté ani hokejisté netuší, jaká pravidla pro ně budou platit. Jedna jistota ale je - testy budou povinné a rozhodně budou stát hodně peněz.

Pokud šéf FK Pardubice spočítal povinné testy na covid-19 na 2,2 milionu za sezonu, tak u hokejistů Dynama by stejná činnost vyšla minimálně na dvojnásobek. Hokejisté hrají více zápasů a také mají víc lidí v kádru.

„Zatím jsme to s politiky neřešili, ale předpokládám, že všichni budou mít stejné podmínky. Bylo by logické, aby nám veřejný sektor v této složité době pomohl. Jen na vstupném kvůli omezené kapacitě haly budeme tratit desítky milionů korun za rok. Testy budou dalším nepříjemným a poměrně vysokým vícenákladem,“ uvedl majoritní vlastník Dynama Petr Dědek.

„Kraj už v tuto chvíli prakticky nemá rezervy, peníze prostě nejsou. Musíme hledat nějakou rozumnou variantu,“ uvedl Netolický.