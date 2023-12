TEST TRHŮ: Pardubice sází na Vánoční mašinku a tradiční vůni perníku

I letos láká do Pardubic oblíbená akce Advent s vůní perníku. Místní kavárny, cukrárny a nově i restaurace jsou provoněné touto tradiční pochoutkou. Celý předvánoční čas je tak možné ochutnávat perníkové speciality v lokálních podnicích, každé místo si pro své hosty připravilo něco originálního. A nový perníkový kabát letos mají také adventní trhy.

„Perníkový advent je už několik let oblíbenou značkou našeho města v předvánočním čase a jsem rád, že vůně sladkého pečiva tolik typického pro Pardubice se letos přesune z kaváren do centra. Letos jsme ho spojili s trhy, které jsou v produkci nového pořadatele,“ řekl primátor Pardubic Jan Nadrchal.

Ceny občerstvení svařák 60 Kč/ 2 dl

punč 50 Kč/ 2 dl

čaj 30 Kč

espresso 65 Kč

latte 85 Kč

trdelník 80 Kč

klobása 100 - 120 Kč

kýta 99 Kč (100 g)

horká švestka s perníkem 50 Kč

Advent s vůní perníku je značkou, která v Pardubicích vznikla v roce 2020, kdy se pardubické kavárny prvně spojily a začaly nabízet návštěvníkům perníkové dobroty v rozličných podobách. Místní nabídka je i letos pestrá a lákavá.

„Letos se do našeho projektu zapojilo už 33 provozoven, což nás velmi těší,“ uvedla ředitelka Turistického informačního centra Pardubice Miloslava Christová. V nabídce nebude chybět perníkový cheesecake, rumové perníčky, perníkový nanuk, Porter dort a mnoho dalších perníkových dezertů.

Srdce Vánočních trhů se nachází tradičně na Pernštýnském náměstí, ale některé stánky lze najít i na třídě Míru, Příhrádku, u Zelené brány, na zámku a v Automatických mlýnech. S tím souvisí i další novinky. Právě k nově zrekonstruovaným Automatickým mlýnům sveze návštěvníky z Pernštýnského náměstí turistický vláček Vánoční mašinka, a to vždy od čtvrtka do neděle.

Stánky na Pernštýnském náměstí nabízejí víceméně tradiční vánoční sortiment, hrnce a trpaslíky tam letos návštěvníci nenajdou. Nabídka občerstvení je poměrně pestrá, od nejrůznějších cukrovinek po kýtu na rožni. Ceny nijak nevybočují z průměru podobných akcí.

Nejžádanější zboží, tedy svařák a trdelník, nabízí hned několik rovnoměrně rozmístěných stánků, které mají stejný sortiment i ceny. Většina stánků má také graficky sladěný styl a přehledně uvedenou nabídku i ceny jednotlivých nápojů či jídel.

Výběr z programu na Pernštýnském náměstí Gospel Time (16. 12. v 16:30)

Márdiho vánoční set (17. 12. v 17:00)

Východočeské divadlo - Muzikálové písně (20. 12. v 16:30)

Alena Purkrábková - kytarový koncert (21. 12. v 17:00)

Žesťový kvintet komorní filharmonie (22. 12. v 16:00)

Česká mše vánoční (24. 12. ve 23:00)

Velkou novinkou na náměstí je jídelní stan s názvem Vánoční bistro. Nabízí nejrůznější jídla od hotdogů, salátů, grilovaného hermelínu až po řízek nebo hovězí guláš. Ceny jsou podobné jako při poledním menu v okolních restauracích, například za guláš lidé zaplatí 150 korun.

Pro nejmenší návštěvníky připravili organizátoři například vánoční dílničky, kde si mohou děti vytvořit vlastní vánoční ozdoby, přáníčka nebo vlastnoručně ozdobit perníček. Lákadlem je i jízda na velkém vyhlídkovém kole před Automatickými mlýny.

Trhy na Pernštýnském náměstí a v jeho okolí trvají až do Štědrého dne. Otevřeno je od pondělí do čtvrtka od 13 do 19 hodin, v pátek od 13 do 20, v sobotu od 11 do 22 hodin a v neděli od 11 do 19 hodin.

Méně je více

Méně je někdy více a platí to i pro pardubické trhy. Na náměstí není tolik stánků jako v minulosti a je to příjemná změna. Novinky v podobě Vánoční stezky pro děti a Vánoční mašinky, která lidi zaveze k Automatickým mlýnům a parku Na špici, se také povedly.

Stánky s nejžádanějším zbožím, tedy svařákem a trdelníkem, jsou po celém prostoru rozmístěny rovnoměrně, se stejným sortimentem a cenami, což přispívá k tomu, že se ani o víkendu nečeká nikterak dlouho ve frontě. Příjemné trhy s víceméně vánočním sortimentem a atmosférou. Ze všech 30 stánků se jen o jediném dá říct, že na adventní trhy nepatří. Světelné meče a podobné cetky se ale krčí v koutě a atmosféru nijak neruší. Žádné výrazné slabiny jsme nenašli.