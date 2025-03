Hrad Svojanov oživí obnovená gotická zahrada, nový kastelán nastoupí v dubnu

Když páni z Boskovic na konci 15. století rozsáhlý areál hradu Svojanov zakládali, do hradeb na skalním ostrohu nad říčkou Křetínkou zakomponovali unikátní gotickou zahradu, která je dodnes pro svůj půvab jednou z nejvyhledávanějších částí hradu.

Podle odborníků jde o jedinou zahradu svého druhu ve střední Evropě. Zahrada se vyznačuje hlavně svým typickým členěním na tři samostatné části. „Páni z Boskovic mezi jednotlivými opevňovacími liniemi vyšetřili poměrně velké místo, což nemá na našich hradech obdobu,“ řekl k výjimečnosti zahrady kastelán Svojanova Miloš Dempír.

Letos ji návštěvníci uvidí v její obnovené podobě, která bude hlavně výsadbou víc odpovídat historické skutečnosti.

Přehled akcí na hradě Svojanov v roce 2025 28. až 29. 3. Noční prohlídky

19. až 20. 4. Jarní slavnosti

10. až 11. 5. Hradní jarmark

31. 5. až 1. 6. Pohádkový Svojanov

28. až 29. 6. Královské slavnosti

12. až 19. 7. Řezbářské dny

24. až 27. 7. Dny útrpného práva

2. až 3. 8. Divadelní pouť

15. až 16. 8. Noční prohlídky

23. až 24. 8. Třicetiletá válka

24. až 25. 10. Svojanovské stíny

29. 11. až 14. 12. Hradní advent

Výrazným prvkem bude nový mišpulový háj, v užitkové části našly své místo bylinky a okrasnou část budou tvořit hlavně záhony růží. Loni na podzim vznikl i nový vinohrad. Květinová výsadba s některými bylinkami bude dokončena na jaře. Původní dřevěný altánek, který nevyhovoval nové koncepci zahrady, byl přestěhován k Domu zbrojnošů. O příjemné posezení s krásným výhledem na údolí řeky Křetínky však návštěvníci nepřijdou.

Nejvýraznějším novým prvkem bude dřevěná pergola obrostlá popínavými růžemi a nový vyhlídkový altán. Zprovozněna bude i malá kašna s vodotryskem a ve večerních hodinách dodá nový rozměr zahradě decentní osvětlení.

„V předpremiéře bude zahrada k vidění po stavební stránce už první březnový víkend, v plném rozkvětu k jejímu oficiálnímu otevření dojde poslední víkend v červnu během Královských slavností,“ řekl kastelán, který v příštích týdnech předá žezlo svému nástupci.

Nový kastelán nastoupí v dubnu

V dubnu se hradu ujímá Pavel Haluza, který vzešel z již druhého výběrového řízení poté, co loni vybraná kastelánka po pár měsících rezignovala. Pavel Haluza byl ředitelem Městských kulturních zařízení v Jeseníku, byl členem opery Národního divadla v Brně a také ředitelem zámku ve Žďáru nad Sázavou.

„První rok pro něj bude takový seznamovací, neboť koncepce letošního programu byla ještě na mně. Program se musel připravit kvůli termínům účinkujících přes zimu. Věřím, že do dalších let do programu promítne svoje nápady. Zkušeností z kulturních akcí má dost a dění na hradě může oživit i jiným směrem,“ řekl ke svému nástupci Dempír.

Letošní program bude mít tradiční podobu, na jakou jsou návštěvníci už několik let zvyklí. Kromě víkendových akcí se po loňském úspěchu budou v březnu a v srpnu opakovat noční prohlídky hradu.

„Hrané prohlídky připomínají nejstarší dějiny hradu. Během několika zastavení se návštěvníci mohou těšit na navazující příběh z doby Záviše z Falkenštejna a královny Kunhuty. Jde vlastně o divadlo, při kterém lidé nesedí, ale chodí. Noční prohlídky jsme zařadili také proto, abychom nabídli něco i pro ty, kteří vyhledávají zážitky,“ řekl kastelán a dodal, že prohlídky jsou vhodné i pro malé návštěvníky.

Jako trvalá je k vidění v bývalých konírnách výstava obrazů o Aloisi Živném, jenž 51 let působil na Svojanově jako kastelán i jako malíř. V části galerie zatím zůstává i expozice loutkových divadélek, která je oblíbená u dětí.