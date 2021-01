Pardubický Svítkov zažívá stavební boom, okolní silnice jsou přetížené

Typická situace: kolem půl čtvrté odpoledne je silnice I/2 od Přelouče k rafinerii Paramo beznadějně ucpaná. Ve výjimečných případech auta stojí až do Starých Čívic, do Popkovic zcela běžně.

Do toho se z letiště začnou valit vojáci, kterým skončila směna. Zoufalí řidiči, kteří jedou od svítkovské základní školy, se snaží napojit na hlavní silnici u závodiště. Když je někdo vstřícný nepustí, nemají šanci.

„S křižovatkou ulic Školní a Pražská, jak se silnice I/2 oficiálně v tomto místě jmenuje, je třeba něco udělat. Lidé ze Svítkova skoro nemají šanci na hlavní vyjet. V plánu má snad být kruhový objezd,“ uvedl starosta šestého městského obvodu Svítkov Petr Králíček.

Dopravě by měla ulehčit kruhová křižovatka

Jeho informaci potvrzuje náměstek primátora Petr Kvaš, který je odpovědný za dopravu. Stavbu připravuje Ředitelství silnic a dálnic, kterému silnice první třídy patří.

„Už jsem to viděl namalované. Má to logiku, dopravu by to v místě udělalo plynulejší a také bezpečnější. Vojáci dokonce vymysleli, že zruší současnou hlavní bránu, ze které se jim špatně v době špičky dostává, a postaví u plánovaného kruhového objezdu nový vjezd. Křižovatka by tak měla čtyři ramena,“ řekl Kvaš.

Pravdou je, že dopravní situace v okolí Svítkova se každým rokem horší. Může za to mimo jiné masivní výstavba, která přidala obvodu tisíce nových obyvatel. Momentálně roste 101 domů za stadionem Zlaté přilby.

„Nemáme z této výstavby žádnou radost. Občany trápí nákladní vozy, které si zkracují cestu přes obydlenou část Svítkova, navíc se dá počítat s tím, že až se noví lidé nastěhují, dopravní situace se ještě zhorší,“ uvedl Králíček.

Obavy má zejména o křižovatku právě nedaleko plochodrážního stadionu. Poměrně malou křižovatku v popkovickém lese čeká větší zátěž.



„Výhledově by se měla upravit. Ale myslím si, že by to mělo být za peníze investora výstavby, kterým byla Nadace města Pardubice,“ řekl Králíček.

Poslední ulicí, kterou se dá dostat ze Svítkova na hlavní silnici na Přelouč, je Žižkova. Na ní nechalo město před lety nainstalovat semafory, protože stejně jako na dalších místech v lokalitě nebylo prakticky možné bezpečně na hlavní silnici vjet.

„Křižovatka v Popkovicích u hospody je dlouhodobě přetížená. Otázka je, co by se s ní dalo dělat dál. V každém případě je na ni velký tlak, prakticky všichni, kteří bydlí v satelitu za Mountfieldem, tak jedou právě přes Žižkovu ulici,“ doplnil Petr Kvaš.

Místní si mají nově kde nakoupit

Nicméně přírůstek obyvatelstva má i pozitivní prvky. Těsně před Vánocemi se například nedaleko vjezdu na letiště otevřela nová prodejna řetězce Billa.

Navíc hned vedle ní rostou další obchody. „Měla by tam být lékárna nebo zverimex. Určitě je pro lidi z našeho obvodu dobře, že mají konečně šanci nedaleko svých domovů si nakoupit. Z vlastní zkušenosti vím, jak je někdy otravné a zdlouhavé dostat se do města přes nadjezd u Parama,“ doplnil starosta městské části Petr Králíček s tím, že další nové obchody by se měly otevírat během února či března.