V regionu možná přibude zdravotních sester. Kraj řeší další školu

Svitavská charita chce začít poskytovat paliativní péči, tedy nabídnout v domácím prostředí pomoc umírajícím pacientům. Jenže sehnat do konce roku pět zdravotních sester na plný úvazek se ukazuje jako velký problém.

„Vždycky se nějaká objevila, druhá odpadla. To byl důvod, proč ještě nemáme s pojišťovnou smlouvu. I management Svitavské nemocnice měl obavy, abychom jim zdravotní sestry nepřetáhly. Sháníme už poslední sestru, snad to dopadne,“ uvedla ředitelka svitavské charity Vendula Kouřilová.

Zdravotnického personálu, hlavně sester, je v českých nemocnicích nedostatek. Pandemie problém ještě zhoršila. Situace by se brzy mohla zlepšit. Ve Svitavách by už příští rok při Střední zdravotnické škole měla vzniknout Vyšší odborná škola, kde by se mohly vzdělávat diplomované všeobecné sestry.

„Otevřeli jsme téma vyšších odborných škol, protože v Pardubickém kraji máme pouze jednu vyšší odbornou zdravotnickou školu, a to v Ústí nad Orlicí. Nabízí se tedy možnost, zda by nebylo vhodné vybudovat další,“ řekl krajský radní pro školství Josef Kozel.

Radní kraje budou o záměru vzniku vyšší odborné školy hlasovat už 24. května.

Pokud Pardubický kraj zřízení vyššího odborného vzdělávání na Střední zdravotnické škole podpoří, regionu s nedostatkem kvalifikovaného zdravotnického personálu by to mělo určitě pomoct. Diplomovaní specialisté by se uplatnili nejen ve Svitavské a Litomyšlské nemocnici, v Nemocnici následné péče v Moravské Třebové, léčebném ústavu v Jevíčku, ale i v domovech pro seniory a dalších sociálních zařízeních.

Sestřičky s maturitou chtějí studovat dál

Většina absolventů, tedy maturantů svitavské „zdrávky“, totiž odchází mimo region právě kvůli vyššímu vzdělání. „Na vyšší odborné školy a vysoké školy dnes z naší zdravotnické školy odchází kolem 70 procent maturantů. Část z nich jde na vyšší odbornou školu do Ústí nad Orlicí a řekl bych větší část nám chodí na vyšší odbornou školu mimo Pardubický kraj, do Boskovic.“

Zbylí absolventi jdou na vysoké školy do Pardubic, Olomouce a Brna. Problém pak je, že většina z nich se nám poté už do regionu nevrací,“ popisuje realitu Radim Dřímal, ředitel Střední zdravotnické školy ve Svitavách, ze které ročně v rámci denního a večerního studia vychází 40 maturantů a maturantek oboru praktická sestra.

Pouze maturita mnoha zdravotním sestrám nestačí. Kompetence, které dříve měla zdravotní sestra s maturitou, dnes náležejí personálu s vyšší kvalifikací.

Praktická sestra je obor vyučovaný na středních zdravotnických školách. Jejich absolventi mohou jít buď rovnou do praxe, nebo pokračovat dál na vysokou či vyšší odbornou školu a stát se všeobecnou sestrou. Ta má nejenom více kompetencí, pracuje bez odborného dohledu samostatně i s malými dětmi, ale může na rozdíl od sestry praktické třeba píchat léky lidem přímo do žíly a vydělá si rovněž více peněz. A právě po všeobecných sestrách je dnes největší poptávka.



Výhoda svitavské vyšší odborné školy by z hlediska uplatnění absolventů byla i v tamní nemocnici, která je blízko škole a žáci školy v ní získávají odbornou praxi. Pokud to kraj schválí, vedení školy začne podnikat nezbytné kroky příprav, aby studenti vyšší odborné školy mohli usednout do lavic poprvé ve školním roce 2022/2023.

„Začneme pracovat na vzdělávacím programu nového oboru. Ten se předkládá ke schválení akreditační komisi ministerstva školství. Ministerstvo školství poté posoudí, zda bude obor odpovídat stanoveným parametrům. Je to trošku opačný proces, než když se do rejstříku škol zapisuje středoškolský obor,“ dodal Dřímal.

Na nové terciární vzdělávání budou potřeba i noví kantoři. „Rozjezd bychom zvládli s našimi kantory, ale určitě budeme potřebovat nové lidi do budoucna. Více budeme spolupracovat s nemocnicí a s lékaři. Některé předměty budou muset učit právě oni, nikoli naši kantoři, jak je tomu na střední škole,“ dodal ředitel školy.

Vznik vyšší odborné školy by uvítalo i vedení města. „Současná situace ukázala, že je opravdu potřeba mít dostatek kvalifikovaného personálu ve zdravotnictví, proto se domnívám, že vyšší odborná škola při naší střední zdravotnické škole by mohla další personál do budoucna zajistit, a to nejen pro Svitavskou nemocnici, ale i pro nemocnice a sociální zařízení v širokém okolí,“ uvedl starosta Svitav David Šimek.