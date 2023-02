Musím pustit uzdu fantazii, říká restaurátor k opravě svitavských věžních hodin

Z letitých nánosů prachu a špíny hodináři v těchto dnech vysvobodili kus svitavské historie. Z půdy Staré radnice odvezli na renovaci dva historické hodinové stroje, které Svitavanům odměřovaly čas od velkého požáru na konci 18. století až do období na počátku 20. století.

Věžní hodinové stroje byly dlouhou dobu v zapomnění. V minulosti, při postupném nahrazováním novějšími, byly starší kusy snášeny na půdu. Podle hodináře Jana Kopřivy, který si již dříve oba mechanismy prohlížel, je zvláště starší kovaný stroj dnes už opravdovou raritou.

„Udělat takový stroj byl ve své době kumšt. Po řemeslné stránce jde o propracovaný stroj, takových je dnes už naprosté minimum,“ okomentoval Kopřiva stav jedněch z hodin, které na první pohled vypadají jako zapomenutá hromádka šrotu.

Oběma hodinovým strojům se vynasnaží navrátit jejich lesk. „Na první pohled ten mladší vypadá kompletní. Chybí ovšem kyvadlo včetně jeho uchycení, to znamená, že musím vyrobit úplně nové. Renovaci to docela komplikuje, musím pustit uzdu fantazii. Chybějící komponenty se ale snažím napodobit do původního stavu, aby se blížily originálu,“ řekl Jan Kopřiva, který se na renovaci věžních hodin specializuje.

Starší hodiny se už zprovoznit nepodaří

Mladší hodiny, které by měly být opět funkční, chce město umístit v reprezentativních prostorách Langerovy vily.

Vyrobila je na začátku 20. století uničovská firma Rudolf Thöndel. Správný čas litinový stroj s mechanickým nátahem lidem na náměstí ukazoval do druhé poloviny minulého století, než byl z provozu vyřazen a na začátku 90. let během rekonstrukce náměstí nahrazen novějším z Vyškova, který slouží na Staré radnici dodnes.

Starší kousek, který byl na půdě s největší pravděpodobností od roku 1787, kdy se po velkém požáru města věž radnice s hodinami znovu postavila, se už zprovoznit nepodaří. Bude očištěn a jednou by mohl být například zajímavým exponátem v novém muzeu mechanických betlémů. Po renovaci bude zatím umístěn muzeu.

Na restaurování hodinových strojů město od Pardubického kraje získalo dotaci 50 tisíc korun, zbylých 15 tisíc korun doplatí samo.

„Rád bych měl oba stroje hotové nejpozději na začátku května,“ řek k náročné renovaci Jan Kopřiva z Ivanovic na Hané, který se opravám a restaurováním mechanických věžních hodin věnuje desítky let. Restauroval také ikonické hodiny na České ulici v Brně či mechanické díly v technickém zázemí vily Tugendhat včetně elektricky poháněných žaluzií či klimatizace.