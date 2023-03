Pardubický kraj nachystal po 21 letech výměnu vlivného šéfa silničářů

Před pár lety se politici Pardubického kraje pokusili obejít mocného šéfa silničářů Miroslava Němce a stavbu dálničních přivaděčů, na něž vláda slíbila 2,7 miliardy korun, zajistit sami přes krajský úřad od výkupu pozemků přes soutěž. Dopadlo to neslavně. V březnu 2019 kraj přiznal, že má zpoždění, a přípravu dvou přivaděčů vzal krajským úředníkům a předal Správě a údržbě silnic Pardubického kraje. Ta pak podle náměstka hejtmana Michala Kortyše přípravu rozpohybovala.

„Tady se to dělalo úřednicky, ale to vyžaduje určitou oběť, jet někam večer, až přijdou lidi z práce,“ popisoval ztroskotání úředníků před třemi lety Kortyš. Příběh dokresluje postavení Miroslava Němce v Pardubickém kraji. Dlouho bylo neotřesitelné. To už neplatí. Kraj na jeho post vyhlásil výběrové řízení.

„Ještě jsem se nerozhodl, zda se do něj přihlásím,“ uvedl Němec. „Letos oslavím sedmdesátiny, mentálně a fyzicky se cítím na padesát roků, ale je to samozřejmě věc, která se může změnit. Musím to zvážit. Taky záleží na tom, kdo se do výběrového řízení přihlásí,“ dodal.

Šéf silničářů si vybudoval pověst muže, který si umí naklonit lidi na správných postech a sehnat peníze. Svůj vliv posiluje i štědrou podporou regionálních médií, každý rok dává SÚS miliony za inzeráty a reklamu. A má samozřejmě pod kontrolou velké zakázky.

Pardubická Správa a údržba jen letos dostane od kraje přes šest set milionů korun, další stamiliony do této příspěvkové organizace tečou z evropských a státních dotací a obrovské peníze přicházejí od státu i na dálniční přivaděče.

Pozorovatelé na poradách

Kraj si najal poradenskou firmu M. C. Triton, která měla zjistit, jak dobře je SÚS řízena. Nedávno radním společnost navrhla podle materiálu, který má MF DNES k dispozici, dvě zásadní opatření. Provést výběrové řízení na ředitele a posílat na měsíční porady silničářů pozorovatele.

„Účastnit se jednání měsíčních porad vedení SÚS Pk a tím získat aktuální informace o situaci v organizaci a vývoji plnění ekonomických ukazatelů a klíčových cílů,“ píše se v závěru poradenské firmy. Těžko to lze číst jinak, než že kraj podle poradců přestal mít přehled o tom, co se v jeho příspěvkové organizaci děje.

Mluvčí kraje Dominik Barták uvedl, že výběrové řízení šéfa silničářů je standardní záležitostí. Pravdou je, že nejde o úplnou novinku.

„Stávající ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec byl Radou Pardubického kraje potvrzen ve funkci na základě výběrového řízení 19. března 2015,“ uvedl Michal Kortyš.

Je pravděpodobné, že některým politikům šéf silničářů vadí. Ostatně náznak jisté disharmonie se objevil během jednání krajského zastupitelstva loni v prosinci, kdy hejtman Martin Netolický (3PK/ČSSD) čelil kritice za to, že kraj slibuje, a stále porušuje termíny chystaných staveb dálničních přivaděčů. Hájil se tím, že informace kraj dostává od Správy a údržby silnic.

„Často jsme rukojmími termínů, jež nám někdo předkládá, pak je sám nedodržuje a předkládá nové. To se nedá úplně uřídit,“ řekl Netolický. Podle něho je mnohem složitější ovlivnit vedení SÚS než vedení krajského úřadu.

Němec na to tehdy pro MF DNES reagoval poznámkou, že kraj má na Správu a údržbu silnic dostatečné páky. „Fakticky zřizovatel může jmenovat a odvolat ředitele. To stačí,“ uvedl.