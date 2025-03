Muniční iniciativa ohrožená není. Výrobu jsme schopní rozjet za pár dnů, zní z Poličky

Poličský závod zbrojařského holdingu STV Invest je jediným výrobcem velkorážné munice v Česku, která je světovými armádami nejčastěji využívaným nábojem. Moderní střela 155 mm s přídavným pohonem, která obsahuje šest kilogramů trinitrotoluenu (TNT), může doletět až čtyřicet kilometrů.

Ve velkém se uplatňuje po ruské invazi na Ukrajinu, a to i díky české muniční iniciativě. Zbrojařská firma STV Group už loni navýšila výrobu 155milimetrových nábojnic ze sto dvaceti tisíc kusů této munice ročně na dvě stě tisíc.

V dalších letech se plánuje z kapacitních důvodů výroby této moderní houfnice, kterou používají armády napříč všemi členskými státy NATO, areál rozšířit. Do muniční továrny u výpadovky na Nové Město na Moravě mají v příštích letech přitéct velké investice až za pět miliard korun.

Serveru iDNES.cz to potvrdil Pavel Beran, ředitel speciálních projektů STV Group. Zároveň uvedl, že úterní výbuch nemá na připravované plány vliv.

„Nehoda se stala na jednom z provozů, který je samozřejmě pro výrobu důležitý, ale dokážeme se s tím vypořádat. Vůbec to nechceme zlehčovat, zvláště když došlo ke zranění našeho zaměstnance. Jsme v kontaktu s jeho rodinou a poskytujeme maximální pomoc. Co se týče výše materiálních škod, tu teprve zjišťujeme. Nicméně na naše plány investic nemá úterní událost žádný vliv,“ řekl Pavel Beran.

Podle premiéra Petra Fialy je cílem České republiky dodat Ukrajině do konce roku 500 tisíc kusů této munice. Zbrojařská společnost STV Group patří z hlediska objemu mezi pět největších zbrojařských firem v Česku.

Přestože v Česku žádný jiný výrobce velkorážných 155 mm nábojů není, podle šéfa Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR Jiřího Hynka rozsah havárie nepředstavuje pro výrobu problém.

„Výrobců 155 mm munice není v Evropě tolik, ale nepředpokládám, že výroba v Poličce bude nějakým způsobem ohrožena z dlouhodobého pohledu. Můžeme se bavit o zpoždění v řádech dnů, ale nemyslím si, že následky zahoření výrobní technologie a následného výbuchu způsobí výpadek výroba na dva měsíce. To určitě ne,“ řekl Hynek.

Výrobu neohrozily ani větší exploze

Připomněl, že evropský zbrojařský průmysl si v minulosti poradil i s daleko většími následky devastace výroby. „V srpnu 2022 k výbuchu střelného prachu v továrně ve francouzském Bergeraku. V závodě Eurenco se vyrábí modulární nálože do houfnic Caesar ráže 155 milimetrů. Bylo tehdy zraněno dost lidí. V Belgii v roce 2014 došlo k dalšímu výbuchu u významného výrobce PB Clermont. Obnovení výroby trvalo hodně dlouho. Bylo tam několik zničených budov a stejně jako dnes mnozí říkali, že výpadek vážně ohrozí výrobu nábojů, a nic vážného se nestalo. Podobně to vidím, že to tak dopadne i v Poličce,“ domnívá se Hynek.

Přestože se dle kriminalistů jeví jako nejpravděpodobnější příčina výbuchu technická závada, v zostřené době musí být vyloučeny všechny možnosti včetně sabotáže. Ministryně obrany Jana Černochova věří, že šlo o nešťastnou souhru okolností.

„Budeme doufat, že to nemá žádnou souvislost se stávající bezpečnostní situací a že se vše brzy vyřeší. Protože společnost STV je zásadním dodavatelem pro naši armádu. Stalo se něco, co nikoho z nás nemůže nechávat v klidu,“ prohlásila už v úterý.

To potvrdilo i vedení firmy. Ve speciální peci, ve které dochází k natavování směsi tritolu do nábojů, se kvůli elektrickému zkratu vzňala prašná substance výbušniny, která následně explodovala a způsobila tlakovou vlnu. Samotná výroba velkorážné munice však ohrožena není, neboť k výbuchu došlo v úplně jiné budově, než ve které dochází k plnění střel.

Společnost STV Group se v posledních letech zaměřila zejména na dokončení investice do rozvoje výroby velkorážné munice. Ve zcela nové budově je po testovacím provozu například nová šnekovací linka na plnění dělostřeleckých střel trinitrotoluenem. „V důsledku této investice jsme mohli navýšit kapacitu výroby velkorážné munice na 200 tisíc kusů. V dalších letech bychom s pomocí úplně jiné technologie chtěli navýšit kapacitu výroby na 300 tisíc kusů,“ dodal Beran.

Tzv. šnekování je vysoce účinná technologie plnění dělostřelecké, tankové nebo minometné munice. Tato metoda se provádí horkým šroubem a je založena na lisování nahřáté výbušniny do těla střely. Tato technologie, v porovnání s litím roztavené trhaviny, redukuje nebezpečí vzniku mezer a bublin v trhavině při jejím tuhnutí. Navíc je rychlejší a energeticky méně náročná.

S nápravou škod je firma připravena vyrovnat se poměrně rychle. Hodně bude záležet na rozhodnutí policie a báňského úřadu, který firmě nařídil, že nesmí nakládat s výbušninami s výjimkou situací týkajících se odstranění následků úterní havárie.

„Věříme, že v nejbližších dnech rozjezdem výrobu v provozech, které nebyly výbuchem nijak zasaženy. Musíme však počkat, až bude místo vyčištěné, zkontrolované a zajištěné,“ řekl Beran s tím, že výroba v nepoškozených budovách by se mohla rozjet v příštím týdnu.