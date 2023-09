V tuto chvíli na ně nemáme, kritizuje stínová vláda zvažovaný nákup stíhaček

„Máme zajištěné gripeny do roku 2029, v tuto chvíli F-35 nepotřebujeme,“ řekl předseda hnutí ANO Andrej Babiš.

Česká vláda premiéra Petra Fialy momentálně zvažuje, že by od Spojených států nakoupila moderní stíhačky F-35.

Podle premiéra stínové vlády hnutí ANO Karla Havlíčka by Česká republika za pořízení amerických strojů celkem zaplatila zhruba 400 miliard korun. „To je astronomické číslo, které v tuto není vůbec obhajitelné. Jasné je, že F-35 jsou supermoderní stíhačky páté generace, ale jejich pořízení by pro nás znamenalo ohromné náklady na další vybavení a servis. Proto vyzýváme vládu Petra Fialy, aby toto rozhodnutí ještě odložila. V tuto chvíli na ně prostě a jednoduše nemáme,“ řekl Havlíček.

Během půlhodinové tiskové konference na zámeckém nádvoří v Pardubicích muselo premiérovi zvonit v uších. Jeho jméno zaznívalo v mnoha případech a asi není překvapením, že nikdy v dobrém.

Přestavbu nádraží zahajoval náš ministr, řekl Andrej Babiš

„Dnes jsme se byli podívat na pardubickém nádraží, které se kompletně opravuje za 6,7 miliardy korun. Díky tomu se dočkají Pardubičáci i lávky přes koleje, na kterou čekali roky. Ovšem až ji v květnu bude pan premiér Fiala slavnostně otevírat, tak bude mluvit jen o sobě. Ale bude se přitom chlubit naší prací. Přestavbu uzlu připravil náš ministr Dan Ťok,“ podotkl Babiš, který měl dokonce personální požadavky na šéfa kabinetu.

Dostalo se i na další témata. „Okamžitě odvolejte národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila. To co pronesl o kokainu je nehorázné. Nechceme, aby naše děti braly drogy,“ řekl emotivně Babiš, který narážel na prohlášení Vobořila, podle kterého by se známá droga mohla alespoň částečně legálně prodávat.

Velmi ostře se Babiš pustil i do ministra vnitra Víta Rakušana, kterého dokonce nazval „hlavou organizovaného zločinu“, kvůli tomu, že politici z jeho strany STAN se „namočili“ do kauzy Dozimetr.

„Tahle vláda prolezlá klientelismem a korupcí už ztratila všechny zábrany. Teď jsem se dozvěděl, že pan Rakušan připravuje mediální kampaň za 40 milionů, ve které se bude vláda chválit svými úspěchy, které však neexistují,“ dodal Babiš.