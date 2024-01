Stegosauří prolézačku uměla jediná firma, politici se přou kvůli novému hřišti

Pokud se realita aspoň přiblíží vizualizaci, Pardubice už brzy získají jedno z nejhezčích dětských hřišť v regionu. Přeměněná louka nedaleko staré plovárny na břehu Chrudimky bude lákat rodiny s malými dětmi z celého města. Jasným tahákem přitom bude obří stegosaurus.

„Myslím, že to je hodně zdařilý projekt a že se lidem bude líbit,“ věří starosta pátého městského obvodu Dukla Jiří Rejda z hnutí ANO.

Jenže příprava stavby za více než osm milionů korun alespoň podle opozice nešla tak, jak by bylo žádoucí. Případ zároveň dobře ukazuje, že vztahy mezi politiky na malé radnici rozhodně nejsou idylické.

Zastupitel za Piráty Filip Vařecha z důvodů vážných pochybností o regulérnosti zakázky na stavbu hřiště podal podnět k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Politikovi vadilo, že projektovou dokumentaci, která byla hlavním podkladem pro podání nabídek, vypracovala firma Gartensta plus. Tedy stejná společnost, která nakonec bude hřiště stavět. V soutěži byla navíc jediná.

„Dokumentace obsahovala herní prvky z katalogu této firmy, včetně zcela unikátních předmětů, které nabízí pouze ona, například ‚Unikátní multifunkční herní sestavu Stegosaurus‘. Pro případné alternativní dodavatele tak zadavatel připravil výzvu: mohli nabídnout kvalitativně a technicky obdobné řešení. Ale jejich výchozí podmínky byly samozřejmě mnohem komplikovanější,“ uvedl Filip Vařecha a pokračoval, že tak nemůže překvapit fakt, že firma Gartensta plus se následně do výběrového řízení přihlásila jako jediná a při absenci konkurenčních nabídek také vyhrála, a to bez ohledu na nabídkovou cenu.

„Konkurence mohla lehce získat dojem, že zakázka je šitá na míru někomu jinému, a tak se ani nehlásila,“ dodal pirátský zastupitel.

Rejda kritiku odmítá. Trvá na tom, že soutěž byla otevřená pro všechny firmy a on nemůže za to, že se přihlásila jen jedna: „Zakázka byla zveřejněna podle zákona. Nic jsme netajili. Myslím, že podnět na ÚHOS je úplně mimo a že ho úřad odloží.“

Rejda však schytal kritiku i za to, jak zakázku „protlačil“ přes zastupitelstvo. Jelikož už v minulosti si někteří zastupitelé stěžovali na to, že mají o investicích obvodu málo informací, v minulém volebním období dukelský zastupitel a zároveň primátor města Jan Nadrchal z ANO navrhl usnesení, aby starosta vždy nechal schválit už záměr stavby, tedy nikoliv až samotný start prací. Podle zastupitele za KDU-ČSL Petra Netolického se však v tomto případě Rejda tím usnesením neřídil.

„Mám velké pochybnosti o celé zakázce na hřiště. Pan starosta nám zjevně na červnovém zastupitelstvu lhal. Ptali jsme se, jak celá věc vypadá, a on řekl, že nemá podklady. Přitom v té době už bylo vypsáno výběrové řízení. O tom, že navíc porušil schválené usnesení, není třeba debatovat. Chtěl si svůj postup nechat schválit alespoň zpětně, ale zastupitelstvo odmítlo vzít jeho zprávu byť jen na vědomí,“ narážel Netolický na to, že ani celá obvodní koalice nedržela v tomto případu při sobě.

Přesto je zřejmé, že hřiště se stavět bude. I kdyby ÚHOS zjistil pochybení, soutěž na dodavatele nezruší.

„Můžeme jako radnice dostat pokutu. Možná si někdo řekne, proč proboha zastupitel usiluje o to, aby jeho úřad dostal sankci. Avšak já jsem viděl jasná pochybení a musel jsem reagovat. Podle mne jsme se nechovali jako řádní hospodáři,“ zdůraznil zastupitel Vařecha.

Rejda za zmíněným podnětem a za kritikou od opozice vidí špatné osobní vztahy: „Pánové Vařecha a Netolický jen kopou kolem sebe. Nemáme se navzájem rádi, tak na mne útočí. Já si však za projektem, za který beru plnou odpovědnost, stojím.“