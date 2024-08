Pernerka začne v Pardubicích růst ještě letos, panuje obava z dopravy u nádraží

V Pardubicích je na spadnutí začátek výstavby obřího nákupního centra. Už na papíře vypadá velkolepě. Centrum Pernerka má totiž nabídnout až 50 tisíc metrů čtverečních užitné plochy. Budou v něm obchody známých značek i prostory pro ordinace lékařů, wellness služby, jump aréna, dětská zóna, restaurace a také multikino se sedmi sály. Součástí areálu bude parkoviště s kapacitou 1 100 míst.

„Významným přínosem pro Pardubice jakožto turistickou a kongresovou destinaci bude i nový čtyřhvězdičkový hotel. Zařízení prestižního mezinárodního řetězce AC Hotels by Marriott nabídne 150 pokojů a špičkové kongresové centrum se společenským sálem,“ přidává Petr Hlávka ze společnosti Redstone Real Estate.

Firma už v roce 2019 začala bourat bývalý lihovar Hobé, na jehož místě má Pernerka stát. Kvůli plánované výstavbě se narychlo přesouvalo i autobusové nádraží, které u toho vlakového začalo fungovat před 13 měsíci.

„Podle našich zpráv bude současné nádraží pro autobusy fungovat ještě tento rok a nejspíš i ten příští. To je pro nás velmi pozitivní, protože máme více času na stavbu Terminálu B,“ uvedl přesně před pěti lety tehdejší primátor Pardubic Martin Charvát z hnutí ANO.

V té době politici velmi spěchali s výstavbou nového nádraží, protože měli strach, že by přesun linkových autobusů nemuseli stihnout. Nakonec se ukázalo, že nic nehořelo.

Projekt má mírné zpoždění

Ani v létě 2024 se totiž Pernerka nestaví. Byť na místě bývalého lihovaru mohou lidé stavební činnost sledovat. „Aktuálně v areálu probíhají přípravné práce, kdy zde zaměstnanci ČEZ dělají přeložky inženýrských sítí,“ uvedl Hlávka, který však zároveň dodává, že samotný začátek výstavby je na spadnutí. „Galerie Pernerka získala pravomocné stavební povolení koncem roku 2023. Aktuálně probíhá tendr na dodavatele stavby, vše probíhá standardním tempem. Přípravné práce chceme zahájit ještě letos,“ doplnil.

Na celé výstavbě je vedle velikosti galerie zajímavé i to, že nedávno olomoucká firma koupila i nedaleký Palác Pardubice. Před rokem za něj zaplatila tři miliardy korun, a nedá se tak očekávat, že by obchodní komplex v samém centru města chtěla zavírat. Přitom z logiky věci, si oba projekty budou velmi silně konkurovat. A to jsou v Pardubicích i další hráči.

„Všichni bojujeme o jednoho zákazníka, kupní síla má nějaké své limity,“ komentoval plány na výstavbu Ondřej Heřman, šéf pardubické pobočky PSN, která momentálně opravuje obchodní centrum Grand u Zelené brány.

Nicméně se zdá, že z ostrého konkurenčního boje, který navíc bude firma částečně svádět sama se sebou, si v Olomouci hlavu nedělají. „Galerie Pernerka se bude s Palácem Pardubice doplňovat. Projekt Pernerky je více destinační koncept, v němž budou návštěvníci trávit větší množství volného času. Navíc město Pardubice má velmi nízkou saturaci moderních retailových ploch na počet obyvatel. Výsledkem bude zvýšení komfortu obyvatel Pardubic,“ řekl Hlávka.

Další mají strach z toho, co Galerie Pernerka, jejíž jméno vzniklo na podnět hlasujících lidí, udělá s dopravou u nádraží. Ta totiž už nyní není vůbec ideální, o čemž svědčí i časté kolony od Hradce Králové.

„Nákupní centrum, nebo jak to chceme nazvat, bude svým objemem téměř dvakrát větší, než je Palác Pardubice. Jednak si myslím, že svou kapacitou už zásadně přesáhne koupěschopnost lidí z regionu, ale hlavně nadělá velkou paseku v dopravě, kterou znásobí autobusy z Terminálu B,“ uvedl vystudovaný architekt a bývalý radní města Milan Košař.

Nicméně je zjevné, že stavět se před nádražím bude, a podle Hlávky má být Galerie Pernerka hotová na podzim roku 2027. Původně firma avizovala rok 2026. „Centrum nabídne i prostory pro administrativní a zdravotnické služby,“ dodal mluvčí Redstone Real Estate.