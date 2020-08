Padesát korun za metr, v Pardubicích losují mezi zájemci o startovací byty

V Pardubicích není právě mnoho radničních projektů, které chválí i opoziční politici. Mezi ojedinělé případy lze rozhodně zařadit startovací byty. Mladí lidé o ně mají zájem, který dokonce výrazně převyšuje nabídku.

V roce 2019 radnice přijala na 25 bytů téměř 200 žádostí mladých ekonomicky aktivních lidí a párů, v roce 2018 jich dokonce bylo více než 260. A další pětadvacítka malometrážních bytů v majetku města dostane své budoucí obyvatele na podzim.

Pardubická radnice totiž i letos pokračuje se startovacím bydlením pro mladé a vyhlašuje již pátý ročník projektu.

„Jeho cílem je pomoci mladým lidem do třiceti let nastartovat v krajském městě svou kariéru či rodinný život prostřednictvím čtyřletého programu výrazně zlevněného nájemného. Zájemci mají nabídku bytů k dispozici na webu města, na losování výherců dojde ke konci září,“ uvedla mluvčí pardubického magistrátu Iveta Koubková.

Komerční ceny bytů jsou mimo možnosti mladých

Podle dat, která má radnice k dispozici, mladí lidé tuto možnost postavit se na vlastní nohy vítají. Velký podíl na tom má především situace na trhu s nemovitostmi, kde ceny bytů rostou výrazně rychleji než mzdy.

Na komerčním trhu se průměrné ceny pronájmů v Pardubicích vyšplhaly přes 200 korun za metr čtvereční a k tomu často majitelé vyžadují kauci ve výši jednoho nebo dvou nájmů, to mladým lidem dělá bydlení mnohem méně dostupné.

„Na základě pozitivní zpětné vazby ze strany mladých pracujících lidí proto v projektu pokračujeme i nadále se stejnými podmínkami, to jest první tři roky s nájemným ve výši 50 korun za metr čtvereční a čtvrtý rok za 80 korun,“ uvedl náměstek primátora Jakub Rychtecký se sdělením, že letos radní vyčlenili dalších 25 bytových jednotek.

Přitom zhruba polovina z nich jsou byty, které dosavadní nájemníci po vypršení čtyřleté doby vyplývající ze smlouvy již vrátili městu. Za zmínku stojí i to, že za dobu, po kterou projekt trvá, nezaznamenala radnice ani korunu dluhů na nájmu.

Podstatou projektu je podpořit mladé pracující lidi v jejich snaze postavit se na vlastní nohy a dát jim možnost našetřit si alespoň část prostředků na vlastní byt nebo družstevní bydlení.

„V neposlední řadě si tak mohou nastartovat kariéru a bez rizik spojených například s hypotékou si vyzkoušet společný partnerský život, to jsou všechno předpoklady pro zodpovědné založení rodiny,“ doplnil náměstek zodpovědný za sociální politiku města.

Radnice má navíc k dispozici výsledky dotazníkového šetření, které v předchozích letech proběhlo mezi jednotlivými zájemci o tyto byty. A z odpovědí vyplynulo, že řada lidí stále bydlí u rodičů nebo jim finanční situace neumožňuje zažádat o hypotéku.

Podmínkou je bezdlužnost vůči městu

„Dalším důležitým faktem je, že zhruba 80 procent dotazovaných plánuje v Pardubicích zůstat i v budoucnu, a právě snaha udržet mladé lidi v našem městě je jedním z cílů projektu startovacího bydlení,“ uvedl primátor Pardubic Martin Charvát z hnutí ANO.

Žadatelé mohou vybírat z bytů ve čtyř lokalitách: ulice Bělehradská (13 bytů), Sluneční (2 byty), Sokolovská (7 bytů) a Železničního pluku (3 byty), kde jsou k dispozici rekonstruované malometrážní bytové jednotky o dispozicích 1+kk a 1+1.

„Město startovací byty nabízí mladým lidem od roku 2016, a to na dobu čtyř let. Každý ze zájemců si přitom může podat jen jednu žádost, další podmínkou je výše hrubého měsíčního platu minimálně 16 tisíc korun a bezdlužnost vůči městu,“ uvedla Koubková.

V případě jednotlivců je stanovena maximální věková hranice 30 let, u párů a manželů nesmí jejich věk v součtu překročit 65 let, přičemž jeden z nich musí být mladší 30 let.

„V současné době tak bude v rámci projektu v oběhu více než stovka městských bytů. Nabídka poslední várky pětadvaceti startovacích bytů včetně informací souvisejících s výší nájmu, fotografií a technických údajů je zveřejněna na webu města pardubice.eu v sekci Důležité. Žádosti bude magistrát přijímat v termínu od 16. do 17. září. Losování výherců připadne na 30. září,“ dodala Koubková.